Xoán Fórneas fusiona música e interpretación en A Coruña con su primer concierto en el Corufest

El Corufest regresa un año más a A Coruña este miércoles, 6 de mayo, en el que además el actor Xoán Fórneas debuta con su primer concierto en la ciudad dentro de su proyecto O Xoán. El ganador del Mestre Mateo a mejor interpretación masculina protagonista por Antes de nós estará en esta edición del festival de artes escénicas por la diversidad afectivo-sexual.

En su actuación, O Xoán presentará una propuesta que fusiona interpretación y música en un formato escénico singular. Se podrá ver en el Teatro Colón a las 20:30 horas. Las entradas, a partir de 10,80 euros, ya están a la venta.

Fórneas mostrará un proyecto emotivo y personal que mezcla su historia personal con las artes escénicas y musicales. En este último ámbito, la propuesta mezcla el pop y la electrónica en gallego.

El público podrá ver en directo temas como Ferido, su primer sencillo ya publicado. Este mismo mes lanzará otra canción que también forma parte de su disco debut, previsto para este otoño.

Reconocimiento a Samuel Luiz

El festival entregará además el Reconocimiento Samuel Luizal compromiso social con la visibilidad LGTBIQ+.

Este año se le otorgará a Boti García Rodrigo, una figura clave en el movimiento LGTBIQ+ en España.

Tras el acto, tendrá lugar el encuentro Escritas desbordadas: narrar o que incomoda, un acto para reflexionar sobre la escritura como territorio de ruptura con la palabra más allá de lo normativo para hablar de identidad, cuerpo y conflicto. Participarán Daniel Amarelo, Nee Barros y Alva Lourenço, coordinadores de la Guía de linguagem não binária; Andrea Nunes y Leticia Citoula, coordinadoras de Razóns de peso y Miguel Calvo Marques, autor de As esquinas (Premio Pinto e Maragota 2026).

Programación del Corufest

Bajo el lema "unha cidade que acolle, unha cultura que transforma", el Corufest llevará a toda la ciudad a lo largo de 12 días una programación centrada en la diversidad, la identidad y la memoria.

La programación cuenta con el apoyo además del programa TRC Danza con el espectáculo Orgía el viernes 8 en el Teatro Rosalía de Castro a las 20:30 horas. El día 9, el centro cívico de Os Mallos acogerá Manual para follarse a un macho con vagina a las 20:30 horas con entrada libre.

La programación continúa con Maricones y travestis a la calle del artista visual gallego Sergio Marey en la que recupera la figura de la coruñesa Trinidad Falcés, una mujer trans represaliada durante el franquismo. La muestra se inaugurará el 12 de mayo a las 19:00 horas.

Paralelamente, Noemí Rodríguez dirigirá el laboratorio escénico Drama, Glitter y Revolución el 13 y 15 de mayo en el Ágora. Las plazas son limitadas.

Otra propuesta teatral será Manual básico de lengua de signos para romper corazones de Roberto Pérez Toledo el 13 de mayo en el Teatro Colón, a las 12:15 horas para escolares y a las 20:30 horas para el público general.

El jueves 14 será el turno de Caballito de mar, una pieza escénica de Pau Coya que se podrá ver en el Teatro Rosalía a las 20:30 horas. El autor estará en la librería Galgo Azul el sábado 16 a las 12:30 horas.

Esta librería será el escenario el viernes 15 de un encuentro sobre derechos culturales e identidad LGTBIQ+ a las 18:00 horas, donde participarán creadoras, autoras, activistas y agentes institucionales.

El sábado 16, el Ágora tendrá a las 20:30 horas el espectáculo Nik-Eu 2.0. El domingo 17, coincidiendo con las Letras Galegas y el Día Internacional contra a Homofobia, Transfobia y Bifobia, el Corufest llegará a su fin con un encuentro con Ismael Ramos, primer español en ganar el Premio O.Henry, a las 12:30 horas.