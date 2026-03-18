A Coruña se convierte en la capital del humor con la sexta edición del Encontro Mundial de Humorismo

La Alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó oficialmente la sexta edición del Encontro Mundial de Humorismo (EHMU), que se celebrará del 23 de abril al 3 de mayo y que ya ha vendido más de 12.000 entradas de un total de 17.000, reflejo del prestigio y la expectación que genera este festival.

La alcaldesa dio la bienvenida a Luis Piedrahita, director e ilustre coruñés, a la actriz coruñesa Bárbara Grandío, a Xosé Manuel Merelles, Gonzalo Castro y a Cristina Canosa, representante de gastronomía de Hijos de Rivera.

Inés Rey subrayó que el festival convierte a la ciudad en un punto de encuentro único para la cultura y el humor, y destacó la relevancia de la presencia femenina en todos los espectáculos: "Nos hemos convertido en la capital del humor gracias a este evento consagrado, y reafirmamos la presencia femenina en todos los espectáculos que organizamos", señaló la alcaldesa.

También destacó que, a un mes de su inicio, ya se han vendido más de 12.000 entradas de un total de 17.000, lo que demuestra la expectación y la calidad del festival.

Cuatro estrenos absolutos

Esta edición del EHMU traerá cuatro estrenos absolutos que se podrán ver por primera vez en A Coruña. Bárbara Grandío presentará "Contra todo pronóstico", un espectáculo que nace de sus propias experiencias vitales y de cómo logra transformar los dramas personales en comedia, mientras que Rober Bodegas, coruñés de renombre, estrenará su nuevo show "Caso", un espectáculo que promete humor incisivo sobre la necesidad de que nos hagan caso y la vanidad que se instala en las redes sociales.

Además, Miguel Lago y Roberto Vilar unirán sus talentos en "Pintando a Mona juntos", un show en el que la creatividad de ambos se multiplica y genera una experiencia cómica única, combinando ingenio y sorpresa.

Por último, "Chistería colectiva" rendirá homenaje al chiste tradicional, reuniendo a destacados humoristas para perfeccionar esas microhistorias que se transmiten de boca en boca a lo largo de generaciones.

A la programación se suman estrenos como "La Nutria", procedente de Venezuela, que aporta una perspectiva internacional sobre la comedia, y espectáculos gallegos como "Mentira y tradición" de Carolina Iglesias junto a Victoria Martín, "Estoy como nunca" de La Forte, o "Disparate" de Maira Cazorla.

Además, Daniele Finci Pasca presentará "Ícaro", un espectáculo que combina humor y emoción, inspirado en su experiencia acompañando a personas en los últimos momentos de su vida y con el que busca que el público se ría con el corazón y el cerebro.

Actividades paralelas

Luis Piedrahita destacó el compromiso de la ciudad y de las administraciones con la cultura y la creatividad. También quiso subrayar que el festival no se limita a los espectáculos, sino que incluye numerosas actividades paralelas para acercar la comedia a todos los públicos.

Entre ellas se encuentran la exposición "Comedy White Life" en colaboración con Afundación, que recoge los momentos más divertidos de los animales en libertad y ofrecerá visitas guiadas gratuitas durante el festival; el Match Day Impro, una competición de improvisación en la que tanto participar como presenciar resulta igualmente divertido; y proyecciones con coloquio, como "Sujétame el cubata", donde JJ Vaquero narrará sus experiencias personales con humor.

El EHMU también ofrecerá cursos de clown de alta calidad, abiertos a cualquier persona interesada en aprender a comunicarse y expresarse con el cuerpo, la cara y el alma, así como espectáculos al aire libre como "El velocípedo mágico", destinado a toda la familia.

Asimismo, se celebrarán charlas y entrevistas en profundidad que permitirán conocer el proceso creativo de los artistas, incluyendo una conversación entre Eva Hache y Malena Alterio sobre los secretos de la comedia y la puesta en escena. Además, se grabarán en directo podcasts como el de Torreznos Podcast, que contarán con público presente.

Luis Piedrahita señaló que esta edición es especial por la riqueza de los estrenos y por la diversidad de propuestas: "Cada vez contamos con más presencia de artistas nacionales e internacionales, y el festival ha llegado a tener incluso franquicias en el exterior. Todo esto demuestra que el humor entendido como un arma de construcción masiva es capaz de mejorar el mundo y acercar a las personas".