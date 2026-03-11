La conservación de los murales de Lugrís en A Coruña, pendiente de la reforma del inmueble

Técnicos de la Xunta estudian el estado de los murales de Lugrís de la calle Olmos de A Coruña Quincemil

Los trabajos para recuperar y conservar los murales de Urbano Lugrís que se encuentran en un edificio de la calle Olmos de A Coruña están pendientes de una reforma previa que se tiene que llevar a cabo en el propio inmueble. Xunta de Galicia y Concello trabajan de forma conjunta en este asunto, en el que también están implicados los propietarios del edificio.

Este miércoles, el concelleiro de Cultura Gonzalo Castro indicó que el área de Urbanismo municipal "requeriu á Xunta que adopte todas as medidas para conservar os frescos. Estase a traballar conxuntamente para que sexa así".

De todas formas, al igual que explicaba este martes el conselleiro de Cultura José López Campos, las tareas de conservación en las obras de Lugrís dependen primero de una actuación en el edificio en el que se encuentran, que está "pendente dunha licencia urbanística para reformalo e adaptalo ao que debe ser un edificio en condicións óptimas". López Campos reconocía ayer que el inmueble está en un estado de "deterioro absoluto".

Una vez realizadas estas actuaciones, todavía sin fecha en el horizonte, se podrá trabajar en las obras de Lugrís. "A Xunta ten esta obriga, sobre todo tras a súa declaración como Ben de Interese Cultural", recordó hoy Castro.

"Desde as áreas de Cultura e Urbanismo e a consellería de Cultura estase a traballar conxuntamente na comsiión que se creou a tal efecto para que os murais se conserven e se poida avanzar. O obxectivo que perseguimos todos é a creación dese espazo de Urbano Lugrís, que é moi importante para a cidade e para o conxunto do país pola dimensión que ten unha figura como Lugrís", añadió el concelleiro.

Sobre las posibles incidencias que el paso de varios temporales pudieron tener en el edificio de la calle Olmos, este martes López Campos indicaba que "existen problemas de humidades e de filtracións no propio edificio e está claro que non favorece á conservación" pero que los análisis técnicos no apuntan todavía a "un estado de alarma sobre os murais".