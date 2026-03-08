Rueda recibe a la pianista Isabel Dobarro, primera gallega ganadora de un Grammy Latino de clásica

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió esta semana con la pianista compostelana Isabel Dobarro para felicitarla personalmente por su Premio Grammy Latino, logrado en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica.

La intérprete gallega recibió el galardón el pasado 13 de noviembre por su trabajo "Kaleidoscope", convirtiéndose en la primera gallega en ganar un Grammy Latino en la categoría de música clásica y la cuarta en lograrlo en cualquier categoría.

Durante el encuentro, el presidente autonómico destacó la importancia de seguir impulsando la música como una herramienta con impacto social, además de avanzar hacia un sector cada vez más igualitario mediante la visibilización de compositoras y creadoras.

En este sentido, recordó que la Xunta está trabajando en la elaboración del primer Plan estratégico del sector musical en Galicia.

Rueda también quiso agradecer a la pianista su vínculo con Galicia, reflejado en su trayectoria y en su obra, y la invitó a colaborar en diferentes eventos relacionados con el próximo Año Xacobeo 2027, en los que la música tendrá un papel destacado.