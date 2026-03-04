La Diputación da Coruña presenta un manual para promover políticas culturales en los ayuntamientos

La Diputación de A Coruña presentó este miércoles el 'Manual para políticas culturales locales. 6 fases y 25 acciones para fortalecer la cultura', una publicación del Área de Cultura que da continuidad a la estrategia provincial que sitúa la cultura como derecho y como eje estructurante de las políticas públicas.

En el acto tomaron la palabra la diputada de Cultura, Natividad González; el coordinador ejecutivo de este volumen, Fran Quiroga; la también coordinadora, Adela Vázquez, y el asesor del Área de Cultura, Xavier Campos.

El manual constituye el segundo volumen que sale de imprenta al amparo de la línea de trabajo 'La cultura es un derecho' y está concebido como una guía práctica dirigida a personal técnico, responsables públicos y agentes culturales. La obra propone una metodología estructurada en seis fases y veinticinco acciones con el objetivo de trasladar a los ayuntamientos herramientas concretas para planificar, evaluar e impulsar proyectos culturales centrados en el bien común y en la garantía efectiva de los derechos culturales.

La publicación "nace del rigor de la investigación y del compromiso con la transformación social a través de la cultura", explicó Natividad González, quien calificó el volumen como "más que un manual técnico, resultado de una investigación profunda, de un conocimiento del territorio y de una voluntad clara de ofrecer herramientas útiles para quien tiene la responsabilidad de hacer política cultural desde lo local".

La proposición de Xavier Campos que abre la obra, 'Si yo fuera concejal de Cultura', interpela directamente, para González, "a quienes asumimos responsabilidades públicas y nos recuerda que la cultura no es un complemento, sino una pieza central del desarrollo democrático".

Para la diputada, las políticas culturales se construyen desde lo local, pues "es en los ayuntamientos donde la cultura toma forma concreta, donde se escucha a la vecindad, donde se detectan necesidades y donde se tejen redes". "Por eso", añade, "es tan importante contar con herramientas claras, como este manual, para planificar, diagnosticar, evaluar y mejorar de manera continua".

González puso también en valor la cooperación institucional. "Sabemos que los ayuntamientos necesitan acompañamiento, recursos y orientación", por lo que publicaciones como esta "contribuyen precisamente a eso: a ofrecer un marco, una metodología y propuestas concretas que pueden adaptarse a las realidades diversas de nuestra provincia", concluyó.

Una cultura híbrida

Para Xavier Campos, la cultura "tiene que hibridarse, tiene que relacionarse con todos aquellos movimientos y causas que buscan mejorar la sociedad, porque creemos en una cultura que trabaja, que se relaciona con la igualdad, con el medio ambiente, con el patrimonio, con la cohesión social y con todas las causas justas, que son más necesarias que nunca".

El libro comparte, para Fran Quiroga, el lema de la Diputación de que la cultura es un derecho. El objetivo de la publicación es, destacó Quiroga, "que se convierta en manual técnico, pero sobre todo didáctico y pedagógico, que puedan usar los concejales y concejalas de toda la provincia, tanto un técnico cultural del Ayuntamiento de Moeche como una técnica cultural en Compostela".

Adela Vázquez desgranó la parte más práctica de una publicación que, según deseó, como antes también había hecho Natividad González, "no se quede en las estanterías, sino que se convierta en un instrumento útil para poner en valor los cinco ejemplos prácticos que propone".

'La cultura es un derecho' se ha convertido en uno de los ejes estructurales de las políticas provinciales en este ámbito. Concebido como un espacio para el pensamiento, el debate y la reflexión compartida, parte de una idea clara: "La cultura hace lo que somos y, como tal, debe situarse en el centro", concluye González.