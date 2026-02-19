A Coruña acogerá el 13 de marzo una nueva edición de Lo Que De Verdad Importa con tres ponentes

Jero García, Alexia Vieira y Unai Garma participarán el 13 de marzo en Lo Que De Verdad Importa en A Coruña. Cedidas

A Coruña acogerá el 13 de marzo una nueva edición de Lo Que De Verdad Importa. El evento de difusión de valores entre los jóvenes contará con tres historias de superación y solidaridad a través de los testimonios de Jero García, Alexia Vieira y Unai Garma. La inscripción para asistir al evento, del que Felipa Jove es presidenta de honor, está abierta desde hoy a través de este enlace.

El exboxeador y presentador Jero García impulsa actualmente diversos proyectos sociales dirigidos a combatir el acoso y la exclusión, promoviendo la integración y la prevención de la violencia a través del deporte. Nacido en el barrio madrileño de Carabanchel a finales de los años 70, Jero creció en un entorno marcado por la delincuencia, las drogas y la desestructuración social.

El deporte se convirtió para él en una vía de escape y un instrumento decisivo para forjar un futuro lejos de ese contexto. Ha creado la Fundación Jero García, dedicada a la integración social mediante la actividad deportiva y a la lucha contra el acoso escolar.

Alexia Vieira es la fundadora y presidenta de la Fundación Khanimambo, una ONG que trabaja en Mozambique desde 2007, centrada en la educación y el desarrollo comunitario en la zona de Xai-Xai. Llegó al país africano con solo 22 años y decidió quedarse para fundar su propia organización, centrada en la educación integral, como eje vertebral desde la infancia.

La Fundación Khanimambo financia también becas de estudios universitarios y programas específicos para adultos. Cuenta con un centro nutricional y un centro de salud enfocado en la prevención y acompañamiento de enfermedades y una granja ecológica, fomentando la innovación y la autosuficiencia.

Unai Garma, de 29 años, dejó atrás las apuestas hace más de ocho. Su adicción comenzó a los 15 años, "desde el desconocimiento y la inocencia", a través de las apuestas deportivas. Al cumplir los 18, la situación se agravó hasta generar deudas con amigos y llevarle a robar dinero a sus padres. Hoy es el fundador del proyecto A90Grados, una iniciativa destinada a concienciar y prevenir sobre los riesgos del juego de azar en jóvenes y sus familias.

Un proyecto con gran apoyo

Este proyecto tiene como impulsores principales a Cantabria Labs, Fundación Cantabria Labs, CaixaBank e imagin; como socio tecnológico, a Telefónica; como socio fundador, a Fundación AXA; y, como partners en seguridad vial, a Gonvarri Industries y Fundación Gestamp.

La edición de A Coruña cuenta, además, con la Fundación María José Jove como partner fundador en A Coruña, con la Xunta de Galicia como partner institucional, y con Palexco, Fundación San Rafael y Vegalsa-Eroski como colaboradores.