Exigen salvar el Programa de Lecer de A Coruña: "Hoy estamos enterrando la cultura de base"

Usuarios y trabajadores del Programa de Lecer del Concello de A Coruña se concentraron este miércoles ante la Casa Paredes, sede de la Concellería de Cultura, para simbolizar la “muerte” del servicio coincidiendo con el Miércoles de Ceniza. La protesta, que recreó un entierro al estilo del tradicional entierro de la sardina, escenificó el malestar por los impagos y la falta de soluciones definitivas.

La movilización llega después de que el edil de Cultura, Gonzalo Castro, anunciase la pasada semana que los trabajadores cobrarían "en cuestión de días" las cantidades que les adeuda la empresa Serviplus. Sin embargo, según denuncian los afectados, la situación continúa sin resolverse.

Beatriz Álvarez Noia, una de las portavoces del programa, asegura que no ha habido avances reales. "No hay novedades, llegaron las fiestas y es más importante celebrar el Carnaval que trabajar por la cultura de base. Hace una semana nos pidieron unos días, los días ya pasaron y ya no son días, ahora ya va una semana y seguimos sin ningún tipo de avance", afirma.

Contactos "a medias" y reconocimiento de deuda

Según explica Álvarez Noia, el Concello inició el procedimiento de reconocimiento de deuda, enviando a parte de la plantilla un documento administrativo que certifica que cobrarán las cantidades pendientes. No obstante, el ingreso efectivo todavía no se ha producido y ni siquiera todos los afectados han recibido esa notificación.

"Todavía no contactaron con todos los afectados porque yo soy una de las afectadas y conmigo, por ejemplo, no contactaron. Todos los contactos que tuve con ellos fue porque yo les llamo, pero estoy esperando por una llamada desde el Concello hacia mí", señala.

La portavoz también critica el incumplimiento de los compromisos políticos. "El jueves pasado en el pleno la alcaldesa dijo que nos iba a recibir el lunes y fue una mentira porque cuando le pedí una hora se escaqueó, me dijo que me iba a llamar y nunca más me llamó. Seguimos esperando", añade.

En cuanto a las cifras, detalla que el número exacto de personas contactadas por el Concello es de 32. "Hay 18 personas con las que aún no han contactado, porque dicen que no coincide el importe. Según ellos, hay 12 que no presentaron la documentación, 3 de las que no se sabe dónde están. Es toda la información exacta que tenemos, esta información es del lunes y hoy es miércoles. Me parece vergonzoso que digan que no saben ni quién es la gente trabajadora de este Concello", lamenta.

El conflicto en el pleno

El conflicto ya había llegado al pleno municipal del día 12, en el que Castro explicó que el departamento de Cultura se reunió con los monitores del programa y con otra empresa dispuesta a prestar el servicio hasta septiembre, además de estar preparando los pliegos para licitar un nuevo contrato.

Aquel pleno se desarrolló con la presencia de trabajadores del programa en la tribuna de público, que antes del inicio realizaron una cacerolada de protesta. La concejala del BNG, Mercedes Queixas, defendió una moción de su grupo reclamando una solución al conflicto y denunció el "abandono" del Gobierno local a la plantilla, recordando que el Ejecutivo conocía desde hace meses los impagos de Serviplus, que rechazó la prórroga del contrato a la que le obligó el Concello.

La protesta de este miércoles estuvo cargada de simbolismo y de advertencias. Preguntada por futuras movilizaciones, Álvarez Noia fue contundente: "Hombre, espero esta semana, entre hoy, mañana o pasado solucionen algo. Si no, tenemos que ir a palabras mayores. Hoy estamos enterrando el Programa de Lecer, lo próximo será enterrarme en María Pita".