Santiago acogerá el cierre del evento 'Pegadas' que conecta jóvenes de Galicia y Portugal

La Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, acogerá el próximo 7 de febrero el cierre del evento Pegadas, un programa transfronterizo de aprendizaje experiencial dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años de Galicia y el norte de Portugal.

El evento, bajo el lema 'Conectar, crear y dejar huella', está abierto a toda la juventud, haya participado o no en las expediciones, y contará con plazas limitadas mediante inscripción.

Se trata de un programa cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

La jornada propondrá un formato participativo para conectar a jóvenes y compartir, de forma creativa, los aprendizajes del proyecto: una yincana por la Cidade da Cultura, un taller de edición de vídeo en equipos con premios especiales para los mejores proyectos y un cierre con las conclusiones y resultados del programa, además de música en directo a cargo de Señora DJ.

Pegadas combina una formación teórica online en una plataforma de e-learning con una fase práctica y vivencial a través de expediciones en el Camino de Santiago, donde los y las participantes ponen en práctica contenidos vinculados a emprendimiento, pensamiento crítico, digitalización y sostenibilidad, a la vez que refuerzan habilidades de cooperación, convivencia y trabajo en equipo.

Desde su inicio, el pasado mes de junio, el programa suma ya más de 120 participantes que recorrieron el Camino.