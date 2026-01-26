Imagen promocional de 'Las guerreras K-pop'.

Imagen promocional de 'Las guerreras K-pop'. Netflix

Las Guerreras K-Pop llegan a Galicia: así puede verlas en acción

Los personajes de la exitosa película de Netflix inician una gira por los escenarios gallegos entre marzo y abril

Las Guerreras K-Pop llegan a Galicia con un tributo teatral a la exitosa película de Netflix. De esta manera, entre los meses de marzo y abril recorrerán diferentes escenarios del territorio gallego.

Lo que el público no sabe es que estas 'Cazadoras' usan sus poderosos talentos musicales como un escudo místico, desplegando coreografías y armonías para proteger a sus fans de una inminente invasión demoníaca.

El espectáculo ofrecerá un auténtico enfrentamiento escénico: una lucha de bandas donde cada canción se convierte en una batalla épica, y la música en el arma definitiva. Las entradas ya están disponibles a través de Ataquilla.

¿Dónde puedes ver a Las Guerreras K-pop en acción?

La gira de las Guerreras K-Pop en Galicia empezará el 26 de marzo en el Auditorio de Cangas (Pontevedra) y continuará en el Teatro Salesianos de Vigo, el 27 de marzo.

El 29 de marzo visitarán el Auditorio de Ferrol y el día 30 de marzo la Casa da Cultura de Burela (Lugo).

Por último, los días 31 de marzo y de abril, actuarán en el Teatro Compostela (Santiago) y en el Liceo de Noia (A Coruña) respectivamente.