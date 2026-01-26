La Diputación de A Coruña convoca los Premios Rosalía de Castro de Lingua

La Diputación de A Coruña convoca una nueva edición del Premio Rosalía de Castro, un galardón lingüístico promovido por el área de Normalización Lingüística. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 30 de abril.

Las solicitudes deberán tramitarse de manera telemática a través de la plataforma electrónica de la Diputación (SUBTEL). No se admitirán candidaturas propias ni aquellas que hayan sido presentadas en ediciones anteriores.

Este año, el premio llega a su decimoséptima edición para seguir reconociendo iniciativas, trabajos recientes y trayectorias de personas, colectivos o entidades comprometidas con la promoción y la dignificación social del patrimonio lingüístico de la lengua gallega, tanto en el ámbito de la provincia como en el de toda Galicia. El jurado tendrá especialmente en cuenta la relevancia para el futuro de nuestro idioma.

El certamen repartirá 15.000 euros en premios, con una dotación de 5.000 euros para cada una de las tres categorías. Una de ellas distinguirá a la persona que más destaque en la promoción de la lengua gallega, con una identidad propia y unas características genuinas para emplearla en todos los ámbitos y con todos los estratos sociales.

Otra reconocerá a la entidad más destacada en la promoción del gallego, sea cual sea su fórmula jurídica o modo de constitución. La tercera premiará un proyecto concreto de dinamización lingüística, como herramientas, publicaciones, colecciones o portales web, que desarrolle un trabajo específico con la infancia y la juventud y que atienda a espacios emergentes de uso de la lengua, con el objetivo de poner en valor la innovación y el futuro del gallego.

En 2025, los ganadores fueron Xosé Ramón Freixeiro Mato, en la categoría A; la Asociación Cultural y Pedagógica Ponte… nas ondas!, en la categoría B; y los proyectos CeibaRimas y Galego para peques, galardonados 'ex aequo' en la categoría C.

También resultaron premiados en ediciones anteriores María Canosa, Pakolas, Xaquín Marín, Xabier P. Docampo, la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, Pirilampo, Galipedia, Twitter en gallego, el Proyecto Apego, Correlingua o la Mesa por la Normalización Lingüística.

Las bases del certamen se publicaron en el BOP del 22 de enero.