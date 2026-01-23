Agadea presenta este sábado en Santiago el espectáculo solidario 'Non estamos tolas'

Este sábado, 24 de enero, la Sala Mozart del Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela acogerá la representación teatral del musical Non estamos tolas, un espectáculo solidario a beneficio de la Asociación Gallega para la Ayuda de las Personas con Demencia tipo Alxheimer (Agadea) y de las personas usuarias de la entidad.

La obra combinará teatro, música, humor y "retranca" en una propuesta única y comprometida con la cultura gallega. El musical está interpretado por el grupo de teatro Mimarte, integrado por alumnos del espacio creativo de artes escénicas, y está escrito y dirigido por la artista Tania Fuegho.

Fuegho propone una historia inspirada en hechos reales, mezclados con ficción y mucho humor. El tema de la obra gira alrededor de la desaparición de Eligio y de la peculiar investigación que emprenden las vecinas de una aldea gallega, en una trama llena de crítica social, ternura y "cultura pop de aldea".

La función dará comienzo a las 19:00 horas y la entrada solidaria tendrá un coste de 10 euros, destinado íntegramente a apoyar los programas y servicios que Agadea desarrolla para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades neurodegenerativas y de sus familias.

Las entradas pueden adquirirse presencialmente en los centros de la entidad y, para aquellas personas que no puedan asistir pero deseen colaborar, podrán adquirir una entrada en la Fila 0 (Bizum Agadea: 13360), con el objetivo de facilitar la participación solidaria de la ciudadanía.

Desde la entidad animan a los vecinos de Compostela y de su entorno a sumarse a esta cita cultural y solidaria, en la que el arte se convierte en una herramienta de compromiso social, apoyo y cuidado colectivo.