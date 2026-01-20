El Teatro Jofre de Ferrol acogerá la gala de los Premios Youtubeiras+ el 7 de febrero

El Teatro Jofre será el escenario, el sábado 7 de febrero a las 19.00 horas, de la entrega de premios de la novena edición de los Premios Youtubeiras+, una cita que convertirá a Ferrol en epicentro de la creación de contenidos en gallego en el ámbito digital. Un total de 28 canales finalistas optan a alguno de los siete galardones del certamen.

La gala servirá para dar a conocer a las personas y canales ganadores de unos premios que reconocen el talento creador en gallego en redes sociales, con especial atención a las nuevas generaciones. En esta edición, el certamen batió su récord de participación, con 126 canales inscritos, y se abrió por primera vez a todas las plataformas digitales, más allá de YouTube y TikTok, con Instagram como la red con mayor número de perfiles participantes.

El evento estará presentado por Carlos Vieto y Leila Fernández y contará como novedad con la categoría de Mejor Pódcast, lo que convertirá la gala en la grabación en directo de un episodio especial del Pódcast Youtubeiras+.

Los premios se reparten en las categorías de Canal, Creación de Contenidos, Pódcast, Calidad Lingüística, Revelación, Red y Premio del Público, con dotaciones económicas que alcanzan los 1.250 euros en las dos principales.

Las entradas serán gratuitas y podrán retirarse en los próximos días a través de la plataforma ataquilla.com o el mismo día de la gala en la taquilla del Teatro Jofre.