Champi Muros presentará su libro en Marineda City, en A Coruña, mañana miércoles

Marineda City acoge mañana miércoles desde las 18:30 horas la presentación y firma de ejemplares del libro La vida no es un juego, del creador de contenido Champi Muros. Esta cita cultural que se celebrará en la Casa del Libro es abierta al público e invita a la reflexión personal y social a través de la experiencia vital del autor.

Publicado por la editorial Samarcanda, La vida no es un juego es una obra en la que Champi Muros propone un recorrido emocional marcado por la honestidad, la superación y la crítica personal ante adversidades que marcaron su vida.

Así, el autor gallego comparte experiencias personales, incluida su lucha contra la ludopatía, y utiliza su historia para concienciar sobre los peligros de las casas de apuestas y otras realidades sociales, transformando vivencias difíciles en herramientas de reflexión y testimonio público.

Champi Muros compartirá con los asistentes al evento en el centro comercial propiedad de Merlin Properties las claves de su obra y firmará ejemplares, en un encuentro cercano pensado tanto para seguidores como para quienes quieran descubrir el libro por primera vez.

El creador de contenido siempre ha hablado abiertamente sobre la ludopatía. "Yo llegué a tocar fondo, creo que lo más fondo", reconocía en una entrevista con Quincemil, en la que explicó que reconocer por lo que estaba pasando lo ayudó muchísimo.

"Creo que aparte de hacerme bien a mí, le hizo bien a una parte de la sociedad. Al final, estoy ayudando a la gente. Ver un referente o un ídolo, como pueden verme muchos niños, una persona que te dice que ha tenido ese problema y tú puedes tenerlo en cualquier momento... Esto no elige a quién atacar", señalaba Champi Muros.

Santiago Caamaño (Muros, 1993) es un creador de contenido gallego que ha destacado por su presencia en redes sociales como Instagram y TikTok, donde suma cientos de miles de seguidores gracias a su humor ágil y directo y a su estilo espontáneo de creación audiovisual. A través de sus vídeos virales ha construido una comunidad amplia que crece con este libro.