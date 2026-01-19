Galicia aprueba el decreto que unifica y moderniza el sistema de centros museísticos

La Xunta de Galicia acaba de aprobar el decreto que regula la creación, modificación y disolución de los centros museísticos de Galicia. Así lo acordó este lunes en el Consello, donde se dio el visto bueno a la norma, que desarrolla la Ley de museos aprobada en 2021 y que dotó al sector de un marco jurídico propio que no existía con anterioridad.

Así, la entrada en vigor de este texto permitirá llevar a cabo una serie de acciones dirigidas a mejorar la organización de los museos. Es el caso de la creación de un distintivo identificativo. Se trata de un recurso muy demandado por el sector, que permitirá unificar la imagen de las entidades del Sistema gallego de centros museísticos, impulsando así su proyección social.

Además, se crea el Registro General de Centros Museísticos de Galicia, un instrumento adscrito a la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud al que se incorporarán las entidades creadas en el marco de la ley.

Otra de las novedades es que, al amparo de este texto, se regularán dos modelos de plan museológico según el carácter de la institución y las áreas funcionales. De este modo, habrá uno para los museos, diferenciados por su área de documentación, conservación e investigación, y otro para colecciones museográficas y centros de interpretación del patrimonio cultural, que contarán con los contenidos adecuados a sus categorías.

El Plan incorporará también un programa de inclusión cultural, que incluye las medidas previstas para el acceso universal a los bienes culturales y a los conocimientos asociados a ellos, como el grado de accesibilidad física y comunicativa, el aparcamiento o las iniciativas y actividades que fomenten la participación de colectivos en riesgo de exclusión cultural.

Por otra parte, la puesta en marcha de esta norma supone también una mayor seguridad jurídica para el sector y la agilización del proceso de cualificación de los centros, que se normalizará a través de la tramitación electrónica. Se facilita así la incorporación al sistema de entidades que disponen del potencial necesario para ser integradas en él.

En este escenario, se pretende mejorar la visibilización y el control sobre el patrimonio cultural custodiado en las distintas instituciones, lo que repercutirá en una mayor difusión y en el incremento de oportunidades para acceder al conocimiento por parte de la población.

La nueva regulación también tendrá un impacto directo en el ámbito social, ya que, además de fomentar la universalización del acceso a la cultura, será una herramienta de dinamización y cohesión e incidirá en aspectos como la generación de empleo o la potenciación del turismo.

El Sistema gallego de centros museísticos, en el que se incluyen los de titularidad de la Xunta regidos por un decreto propio, cuenta en la actualidad con 70 museos, a los que hay que sumar 23 colecciones museográficas y 4 centros de interpretación del patrimonio cultural, lo que conforma un total de 97 centros.