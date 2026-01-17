La Diputación de A Coruña pone en marcha grupos de conversación en gallego

Participantes en el proyecto 'Falarmos Nós' esta mañana en la Biblioteca Provincial de la Diputación de A Coruña Cedida

La Biblioteca Provincial de la Diputación de A Coruña acogió este sábado la jornada de trabajo 'Hablaremos Nosotros', una iniciativa impulsada por el Área de Lengua con la que se pretende poner en marcha una red provincial de grupos de conversación en gallego.

Se trata de un sistema interconectado de espacios que buscan fomentar el uso oral de la lengua entre personas que la conocen pero no la emplean habitualmente, bien por falta de apoyo en su entorno social o bien por ser personas llegadas de fuera que aún están en proceso de aprendizaje.

La diputada de Lengua, Sol Agra, explica que los grupos de conversación son una herramienta "sencilla, pero muy poderosa, porque generan entornos seguros en los que perder el miedo a hablar y recuperar la confianza en el uso del gallego, fuera de contextos formales o académicos".

La jornada contó con la participación de quince personas, que actúan como coordinadoras de los grupos de conversación, con dos responsables por cada grupo. El proyecto prevé la creación de hasta doce grupos, aunque en esta primera fase comenzarán a funcionar siete, que servirán como punto de partida de una red que aspira a crecer progresivamente en toda la provincia.

La diputada de Lengua aclara que "los grupos de conversación están concebidos como espacios de uso del gallego y no como clases de lengua. No se impartirán contenidos gramaticales ni lingüísticos, sino que se fomentará la práctica de la conversación en un ambiente seguro y participativo".

Estos grupos están dirigidos tanto a personas que saben hablar gallego pero no lo usan de manera habitual en sus interacciones sociales como a personas que se encuentran en un proceso de adquisición de la competencia oral y cuentan con una buena capacidad de comprensión y expresión básica. El objetivo final es incrementar el uso de la lengua gallega en las relaciones sociales cotidianas, más allá del propio ámbito del grupo de conversación.

La red está abierta a la participación de entidades de la Administración pública local, como servicios de normalización lingüística o bibliotecas municipales, así como entidades sociales, independientemente de su ámbito de actuación.