A Coruña apuesta por el talento con dos residencias literarias: plazos de presentación y requisitos

La V Residencia Cidade da Coruña ha abierto el plazo de envío de solicitudes para su nueva edición. Hasta el 17 de febrero a las 22:00 horas, los autores y autoras interesados de cualquier parte del territorio español podrán remitir sus propuestas al correo electrónico 1863coruna@gmail.com.

En su candidatura deberán incluir: una biobibliografía con su número de DNI y datos de contacto; una memoria de un máximo de dos páginas describiendo el proyecto literario que se pretende desarrollar y aportando detalles sobre el plan de ejecución; un dossier literario de un máximo de 10 páginas que sirva como muestra del trabajo del autor o autora, y una carta de motivación de una página. El correo deberá enviarse con el asunto "V Residencia Cidade da Coruña".

Las personas candidatas podrán ser residentes en cualquier punto de la geografía española excepto de Galicia y deben tener publicada al menos una obra en cualquiera de las lenguas del país.

Durante su estancia, que es improrrogable y que se desarrollará a lo largo del mes de mayo de 2026, tendrá cubiertos los gastos de manutención y transporte, y se alojará en una vivienda totalmente equipada y pensada para potenciar la concentración en un entorno creativo. Además, el/la beneficiario/a tendrá entrada prioritaria a eventos culturales en la ciudad, como conciertos, museos, bibliotecas, encuentros literarios u obras de teatro.

El jurado encargado de la selección, que está integrado por personas de reconocido prestigio en el ámbito literario, elegirá también a un/a suplente que disfrutaría de la residencia en el caso de que el/la titular no pudiese trasladarse en las fechas marcadas.

"Este proyecto, financiado por el Concello, tiene como objetivo atraer a personas creadoras, consolidadas o emergentes, a una ciudad con una vida cultural vibrante que tiene mucho que ofrecer y que ha sido inspiración de no pocos grandes títulos de las literaturas gallega y española. En el Gobierno de Inés Rey existe una preocupación real por mantener A Coruña en el lugar que por derecho e historia le corresponde dentro de la escena artística", apuntó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.