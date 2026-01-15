El Teatro Rosalía de A Coruña acogerá cuatro estrenos en los próximos meses

Entre este mes de enero y marzo, el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña acogerá cuatro estrenos: Ninguén tira fotos nos enterros, A historia vaxenial, Riazor Ostia y Artur Ui, o ovo da serpe.

La primera de ellas, Ninguen tira fotos nos enterros, es una pieza dirigida, escrita y coprotagonizada por Carlota Mosquera con Sol Álvarez como actriz. Su historia es una autoficción recreada con fotografías hechas por una niña de 11 años en la que la ternura y el humor son el vehículo para llevar al público la vida de una familia que en el mismo día celebra una boda y un entierro.

La obra, ganadora en el 2024 del VII Festival Pezas dun Teatro Porvir, se podrá ver el viernes 16 de enero a las 20:30 horas.

El siguiente estreno será el de Historia vaxenial de Raquel Nogueira e Iván Marcos, que toma el testigo de la webserie Historias Vageniales, premiada en los Mestre Mateo. A medio camino entre una comedia historicista y un evento feminista, la obra fue premiada en el 2024 con el Premio Luisa Villalta a Proxectos pola Igualdade. Se podrá ver el 6 de febrero a las 20:30 horas.

El turno de Riazor Ostia será el 27 de febrero, también a las 20:30 horas. La pieza es un poema visual que parte del trágico asesinato de Pier Paolo Pasolini para reflexionar sobre temas políticos y existenciales, conectando la costa italiana que vio morir al artista y la playa coruñesa. La obra se podrá ver también en un segundo pase el 28 de febrero, dentro del Ciclo Principal de Primavera.

Por último, los días 13 y 14 de marzo, a las 20:30 horas, llegará en exclusiva Artur Ui, o ovo da serpe del dramaturgo alemán Bertold Brecht. Esta versión es una adaptación de Quico Cadaval y Diego Rey, quienes buscan una reflexión irónica sobre el presente a través del teatro épico tradicional.

Ciclo Principal de Primavera

El Teatro Rosalía acogerá además desde el 23 de enero y hasta el 6 de junio una nueva edición del Ciclo Principal de Primavera con obras clásicas y modernas. Esta temporada, el teatro batió su récord de abonados alcanzando 770, 30 más que el año pasado.

Las entradas se pueden adquirir en ataquilla.com.