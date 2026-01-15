Arranca la programación cultural del primer semestre del Fórum Metropolitano de A Coruña

Este viernes 16 de enero se pone en marcha la programación cultural del primer semestre del Fórum Metropolitano, con actividades diseñadas para todas las edades y de distintas disciplinas artísticas.

La propuesta cultural incluye espectáculos de cine, teatro y artes escénicas, tanto para público infantil como adulto, y cuenta con la colaboración de la Red Gallega de Teatros y Auditorios en algunos de los ciclos teatrales y de artes escénicas. La programación busca ofrecer una experiencia diversa y de calidad a lo largo de los próximos meses.

El ciclo Todo Público está dirigido a familias y a niños y niñas de 4 a 12 años, con seis espectáculos que combinan técnicas y estilos variados: teatro de personajes, teatro de marionetas, comedia musical, teatro de sombras y papel, con música en directo y siempre con humor.

Las funciones se desarrollarán en sesiones escolares a las 10:00 y 12:00 horas, y funciones abiertas al público a las 18:00 horas. Entre los espectáculos destacan: "Pum, pum, ¿quién hay?", "Carnaval animal", "Berenguela na gaiola", "Teatro de papel", "As palabras perdidas" y "Mr. Bo".

Las entradas tienen un precio de 6 euros, con abonos de tres entradas por 15 euros y precios reducidos para menores de 3 años que dejan su coste en dos euros. La venta se realiza a través de www.ataquilla.com, en la Praza de Ourense o una hora antes de cada función.

El ciclo Sen Numerar se dirige a público juvenil y adulto, con seis espectáculos que abordan temas actuales y diversas estéticas, incluyendo dos funciones específicas para institutos y centros educativos.

Entre ellas se incluyen Cámara escura, Rumbo desconocido, Nada se sabe, Sinte, Menina, soy una puta obra de Velázquez y Made in Galicia. Las entradas cuestan nueve euros, con descuentos para Carné Xove, mayores de 65 años y personas desempleadas que hacen que el billete cueste siete euros.

Por su parte, Falando a Boca Chea, festival de narración oral, regresa este año del 15 al 18 de abril, con funciones dirigidas a escolares, familias y público adulto. Los contadores y contadoras compartirán relatos variados en distintos espacios del Fórum, como hall, cine y auditorio, consolidando una cita que comenzó en 2017 y que sigue creciendo cada año.

En cuanto al cine, el Fórum Metropolitano mantiene su apuesta por la diversidad y el cine independiente, ofreciendo entradas a precios reducidos para estudiantes, jóvenes, jubilados y cualquier persona interesada en disfrutar de la cultura sin barreras económicas.

La programación incluye películas de autor y de temática variada, en versión original subtitulada, fomentando la sensibilidad hacia otros idiomas y el respeto a la obra artística.

Las instalaciones cuentan con dos salas: Marilyn Monroe, con 78 asientos, y Fernando Rey, con 74 asientos. A lo largo del año se celebrarán ciclos como Estrenos en VO, Retrincos de mujer, Cine y literatura, Saíndo da fábrica, CineThriller, Cine en terraza, Comedia, Derechos humanos, Documental del mes, Cine y naturaleza, Estrenos de cine nórdico, A otra orilla, Estrenos de Oriente y Un plano diferente (Festigual), garantizando una amplia oferta cultural para todos los públicos.