Así serán los actos para conmemorar el 217 aniversario de la Batalla de Elviña en A Coruña

A Coruña conmemora el 217 aniversario de la Batalla de Elviña: programación completa

A Coruña celebra próximamente el aniversario de una cita histórica en su calendario: la Batalla de Elviña, que cumple exactamente 217 años. Para la ocasión, la Asociación Histórico Cultural Royal Green Jackets ha organizado una serie de actos que darán comienzo este mismo jueves 15 de enero y se prolongarán hasta el domingo

Esta es la programación por el 217 aniversario de la Batalla de Elviña:

JUEVES, 15 DE ENERO

19:30 horas. Lugar: Sporting Club Casino de La Coruña, Calle Real. Presentación del libro “DIARIO DE LA CAMPAÑA DE LA RETIRADA HACIA LA CORUÑA 1808–1809”, del Capitán John Charlton, de la Real Artillería del ejército Británico del General Sir John Moore.Adaptación y traducción de D. Mark Zbigniew Guscin, biógrafo de Sir John Moore, escritor, investigador y vocal de la Asociación “The Royal Green Jackets”.Presenta y modera D. Manuel Santiago Arenas Roca, Presidente de la Asociación Histórico Cultural THE ROYAL GREENJACKETS.

VIERNES, 16 DE ENERO

12:00 horas Lugar: Jardín-Baluarte de San Carlos. Ofrendas florales de los invitados y del Excmo. Ayuntamiento de La Coruña, conjuntamente con los miembros del cuerpo diplomático de los Consulados de Francia y Gran Bretaña, autoridades civiles y militares, comité organizador.Himnos Nacionales, a cargo de la Música Militar del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra, ante el Sepulcro del General Sir John Moore

13:00 horas Lugar: Palacio Municipal del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña, Salón de Plenos. Entrega del Galardón de las Medallas Oro Conmemorativas de la Batalla de La Coruña 1809-2026, Sir Alexander Wykeham Ellis, embajador del reino unido en el reino de españa, A. Fernán Gómez Filgueiras y Bragge, profesor titular en la Universidad de Coruña (UDC), investigador y recreador histórico y María Isabel Otero Fernández-Aperribay, directora de la residencia de mayores domus vi la ciudad vieja.

DOMINGO, 18 DE ENERO

12:00 h.: Lugar: Jardín de San Carlos. Visita guiada al jardín y mausoleo del general Sir John Moore , visita ambientada para el público asistente, de los lugares más importantes referentes al Jardín. 50 plazas limitadas para el público asistente, que así lo solicite previamente al teléfono: 677 40 75 36.

13:30 horas: Ofrenda floral ante el monumento al Brigadier Diego del Barco y de la Zendeja. Héroe coruñés de la Guerra de la Independencia.

JUEVES, 29 DE ENERO