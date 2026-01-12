David Uclés, Ledicia Costas y Lídia Jorge recogerán el Premio San Clemente el 21 de enero en Santiago

Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge recogerán el próximo miércoles, 21 de enero, el Premio San Clemente, organizado por el IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago con el apoyo de la Xunta.

Tal y como han trasladado ambas instituciones en una nota de prensa, el fallo del jurado, conformado por alumnado de bachillerato de seis institutos gallegos, uno madrileño y tres europeos, se anunció el pasado mes de octubre.

Así, Ledicia Costas se ha hecho con el galardón de obra en gallego con Pel de cordeiro; Lídia Jorge alcanzó el premio en el apartado de novela internacional con Misericordia; y David Uclés consiguió el San Clemente en lengua castellana por La península de las casas vacías. El escritor ha sido reconocido recientemente con el Premio Nadal 2026 por su novela La ciudad de las luces muertas, uno de los galardones más prestigiosos de las letras españolas.

El acto de entrega se celebrará a las 18.00 horas, en el salón de actos del Rosalía. Además, los autores se reunirán tanto el propio día de los premios como el jueves, 22 de enero, con los estudiantes y con los medios de comunicación en diferentes actividades.