El Museo Diocesano de Santiago abre sus puertas con joyas destacadas del barroco Xunta de Galicia

Esta mañana se ha inaugurado el nuevo Museo Diocesano de Santiago, localizado en la San Martiño Pinario, de la mano del Arzobispado de Santiago y la Fundación Catedral en un acto que también contó con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al que han asistido numerosas autoridades como civiles y militares, así como el propio Arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.

En él se pueden encontrar joyas destacadas del barroco, como el retablo mayor de la Iglesia de San Martiño Pinario, considerado obra cumbre de este estilo, y la monumental sillería de coro realizada por Mateo de Prado en el siglo XVII.

La iniciativa, impulsada en el marco del programa Compostela Sacra, nace con la vocación de conservar, estudiar y difundir el patrimonio histórico-artístico de la Iglesia Compostelana.

"Este museo quiere ser un gesto de apertura", ha destacado el arzobispo compostelano, que ha dicho que la Iglesia de Santiago "quiere ofrecer su patrimonio como un bien compartido al servicio del bien común".

El Arzobispado ha explicado que la sede museo no es casual, ya que se ubica en el complejo monumental de San Martiño Pinario, uno de los grandes conjuntos arquitectónicos de Galicia y de España.

El origen del antiguo monasterio benedictino de San Martiño Pinario se remonta a los inicios de la Compostela medieval, vinculados al descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago en el siglo IX, aunque la iglesia actual data del siglo XVI.

Un proyecto de hace más de 30 años

Aunque su inauguración se ha materializado este jueves, el Arzobispado ha destacado que el Museo Diocesano de Santiago es el resultado de un proyecto concebido hace más de treinta años.

Así, en la década de los noventa se planteó la posibilidad de dar un espacio museístico a estos espacios, que durante años acogieron exposiciones temporales. Tras un largo proceso de planificación y adecuación, el proyecto ve la luz como primera fase de un museo concebido a largo plazo.

Conforme ha indicado el arzobispo, tendrá una segunda fase con la creación de un taller de piezas en riesgo de conservación y, además, se prevé que se amplíe el espacio expositivo con la apertura a pública de una zona desconocida del jardín.

Santiago como destino de referencia cultural y espiritual

Durante su intervención, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó el proyecto como una "pieza fundamental" para "completar la experiencia de los visitantes y peregrinos que se acercan a la capital gallega".

De esta manera, destacó que esta nueva infraestructura "refuerza a Santiago como un destino de referencia del turismo cultural y espiritual", poniendo en valor "uno de sus patrimonios más significativos de Galicia".

El titular del Ejecutivo autonómico felicitó al Arzobispado y a la Fundación Catedral por impulsar, a través del programa Compostela Sacra, este centro museístico tras la reapertura el pasado mes de abril de la iglesia de San Martiño Pinario.

Rueda apuntaba que este nuevo museo se integra plenamente en el Sistema Gallego de Centros Museísticos y será, junto el Museo de la Catedral y el de las Peregrinaciones, "clave para seguir entendiendo, interpretando y disfrutando el fenómeno jacobeo".

En ese sentido, aseguró que esta nueva instalación contribuye a "engrandecer la marca Galicia Calidade de la que nos sentimos tan orgullosos; una historia y unas raíces que nos hacen únicos y que son nuestra mejor carta de presentación ante el mundo".

Récord de peregrinos en 2025

El presidente gallego ha aprovechado su intervención para hacer referencia al número de peregrinos que llegaron a Compostela el pasado año, que ha calificado de "histórico".

Ha recordado que, según los datos oficiales de la Oficina del Peregrino, el Camino cerró 2025 con 530.987 compostelanas entregadas, lo que supone un crecimiento del 6% respecto al año anterior.

Rueda ha destacado que "el Camino está más vivo que nunca" y que tiene "aún un enorme horizonte por delante". Así, ha destacado la internacionalización, el 57% proceden de fuera de España, y su diversificación, ya que aunque el Camino Francés sigue siendo el emblema, rutas como el Camino Portugués de la costa crecen a un ritmo espectacular; y su desestacionalización, dado el incremento de visitantes en meses como enero (+31%) o abril (+28%).

Con estas cifras, ha señalado que Galicia ya trabaja "intensamente" en la preparación del Xacobeo 2027, un reto que ha calificado de "mayúsculo".

Horarios y entradas del museo

El Museo Diocesano abre al público de lunes a viernes en horario de 10:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 18:00 horas, y los sábados de 10:00 horas a 14:00 horas. Ofrece visitas guiadas tanto por la mañana como por la tarde.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla, en la web museodiocesano.gal y también a través de catedraldesantiago.es, donde se ofrece información adicional y materiales descargables como guías de visita.