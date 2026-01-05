Galicia y Cuba fusionarán sus culturas en un gran evento en A Coruña del 19 al 22 de febrero

"El expreso de Cuba" tendrá lugar en EXPOCoruña del 19 al 22 de febrero combinando cultura, música y gastronomía

EXPOCoruña acogerá del 19 al 22 de febrero de 2026 El expreso de Cuba, un evento cultural que propone un viaje sensorial por la historia, la música y las tradiciones del país caribeño. La iniciativa reunirá durante cuatro días conciertos, gastronomía, arte y ambientaciones temáticas que transformarán el recinto ferial en un recorrido por la identidad cubana.

La experiencia contará con una escenografía inspirada en vagones de tren, en los que se instalarán rincones cafeteros, exposiciones de arte y espacios dedicados a productos emblemáticos como el café, el ron o el tabaco. El programa plantea un recorrido por 125 años de historia cultural de Cuba, desde 1902 hasta la actualidad, a través de la música, las artes escénicas y visuales y las costumbres populares.

Conciertos y degustación gastronómica

Uno de los principales atractivos serán los conciertos, que se celebrarán los cuatro días entre las 19.30 y las 23.00 horas. Por primera vez coincidirán en un recinto ferial algunas de las orquestas más destacadas de la música cubana actual, como Alain Pérez, Isaac Delgado, Alexander Abreu junto a Havana D’Primera, y la histórica Orquesta Los Van Van.

El recinto abrirá al público entre las 13.00 y las 18.00 horas, con una amplia oferta de gastronomía criolla, literatura, discografía, artes plásticas, perfumería y textiles tradicionales como guayaberas o sombreros de guano. Las entradas están ya a la venta a través de ATaquilla, con precios desde 11 euros.

Además, la organización ha diseñado experiencias prémium para quienes deseen una vivencia más completa, con propuestas gastronómicas y ubicación preferente en los conciertos. Estos pases especiales oscilan entre los 65 y los 285 euros por persona.

El evento se celebrará en A Coruña y está impulsado por EXPOCoruña como una apuesta por el intercambio cultural y la programación internacional en la ciudad.