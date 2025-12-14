A Coruña inaugura este jueves una exposición sobre el legado reivindicativo de Castelao

La programación del Concello da Coruña con motivo del Año Castelao llegará la próxima semana a la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga, en Durán Loriga, que acogerá la muestra 'Camino al Estatuto', una iniciativa que recoge el legado del intelectual rianxeiro y de otros destacados representantes de la cultura gallega en el camino hacia la obtención de un estatuto de autonomía para Galicia.

El acto inaugural de la exposición tendrá lugar el jueves 18 de diciembre. Desde entonces, y hasta el 6 de enero, la ciudadanía podrá visitar gratuitamente la sala municipal de exposiciones y conocer más en detalle los fondos que ilustran este proceso, recopilados por la Biblioteca Municipal de Estudios Locales, que custodia una parte muy importante del patrimonio bibliográfico de la ciudad y que también está especializada en temáticas generales de Galicia.

La apertura de la muestra prevista el próximo jueves 18, a las 18:30 horas, en la sala municipal de exposiciones Salvador de Madariaga contará también con la actuación del Grupo Fúa, un cuarteto de músicos profesionales de A Coruña. El concierto comenzará a las 19:30 horas, una hora después de la inauguración de la exposición.

En este sentido, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, resaltó el trabajo de los profesionales de la biblioteca "para visibilizar y divulgar los fondos, documentos y publicaciones existentes sobre la lucha de Castelao y de muchas gallegas y gallegos más que fueron fundamentales para que el Estatuto se convirtiera, finalmente, en una realidad".

El edil destacó que, en línea con otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo local para homenajear a Castelao este año, el Gobierno local busca que esta muestra contribuya a poner en valor "sus aportaciones a favor de la democracia y de nuestra cultura", apostando esta vez por difundir una colección de gran interés no solo para la ciudad, sino para el conjunto de la sociedad.