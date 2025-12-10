Un libro de la Diputación de A Coruña repasa la evolución del Camino Inglés en los últimos 10 años Cedida

La Biblioteca Provincial de A Coruña acogió este miércoles la presentación de Dez anos abrindo camiño: A Deputación da Coruña e o rexurdir do Camiño Inglés (2015-2025), una obra que recoge la evolución, las acciones y el impacto de la labor desarrollada por la Deputación da Coruña en la recuperación y promoción de este itinerario xacobeo en la última década

El vicepresidente y diputado de Turismo, Xosé Regueira; el diputado responsable de la promoción del Camino Inglés, Antonio Leira; y el periodista e investigador Cristóbal Ramírez participaron en la presentación del libro.

Así, esta obra recorre los 10 años de trabajo continuo con los que la diputación contribuyó al resurgir del Camino Inglés: la mejora de la señalización y de las infraestructuras de acogimiento, el impulso a la investigación histórica, la puesta en valor del patrimonio cultural y natural asociado a la ruta, así como la promoción nacional e internacional de un itinerario que conecta Galicia con las culturas del norte de Europa desde la Edad Media.

El libro incluye un prólogo del presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso: "O Camiño Inglés é unha das máis singulares expresións da nosa historia compartida con Europa” e subliña o compromiso da institución con “un modelo de desenvolvemento sostible, enraizado no territorio, que dinamiza as vilas e fortalece a identidade local".

El vicepresidente, Xosé Regueira, enfatizó por su parte la colaboración de Cristóbal Ramírez en la preparación del libro: "Todo itinerario histórico precisa dun cronista. Cristóbal Ramírez é hoxe unha referencia na memoria escrita do Camiño de Santiago e, en particular, un recoñecido especialista no Camiño Inglés. A través dos seus artigos coñecemos a realidade actual dos itinerarios xacobeos e os desafíos que afrontan".

Regueira salientó que Ramírez conoce "como pocos" la evolución del Camino Inglés: "É unha voz máis que autorizada á hora de expoñer como cambiou esta ruta na última década da man das accións impulsadas desde a Deputación da Coruña".

El diputado Antonio Leira señaló por último que el libro recopila una década de trabajo constante, sostenido y colectivo, que hizo posible el regreso del Camino Inglés "ao lugar que merece". "Foron dez anos de coordinación cos concellos, de implicación das entidades locais e tamén de abrir portas fóra de Galicia, especialmente no Reino Unido, para recuperar a memoria dos primeiros peregrinos", añadió Leira, que concluyó: "Hoxe o Camiño Inglés vive un momento de crecemento histórico grazas en boa parte a este traballo desenvolvido pola Deputación da Coruña".