Estas son las seis finalistas en Galicia a Palabra do Ano 2025: así puedes participar en la votación

La Real Academia Galega y la Fundación Barrié han anunciado las seis finalistas a A Palabra do Ano 2025: desfeita, foliada, loia, lume, retrinco y xenocidio. Tras la fase de recogida de sugerencias entre el público, este miércoles se abre, a través del Portal das Palabras, la votación telemática popular que decidirá cuál es la ganadora. La votación estará abierta hasta el domingo 21 de diciembre a las 23:59 horas.

Los vocablos finalistas representan de algún modo distintos asuntos que marcaron la actualidad de los últimos meses, tanto a nivel local como global; y reflejan la inquietud social ante la creciente vulneración de los derechos humanos o la amenaza de los grandes incendios forestales, pero parte de ellos también dan cabida a la necesaria esperanza y alegría.

Entre las voces finalistas figura el nombre común desfeita, una palabra patrimonial "comodín" que sigue estando bien viva en el habla. En su primera acepción en el Diccionario de la Real Academia Gallega, quiere decir "grave daño, destrucción, estrago". Se forma a partir de la sustantivación del participio del verbo desfacer, que tiene, entre otros significados, el de "destruir [algo] totalmente" o "hacer que [algo] deje de existir"; y se compone del prefijo des-, que posibilita la formación de palabras con el significado de 'privación' o 'negación', aplicado al verbo facer, que procede del latín facĕre.

Un tipo de desfeita podría considerarse la proliferación de loias, alabanzas engañosas o aquello que una persona presenta como verdadero sabiendo que es falso. Igual que su hermana loiadas, esta palabra ha adquirido en la actualidad la acepción neológica que se refiere a las informaciones falsas divulgadas a través de medios electrónicos, generalmente con el fin de desinformar. Ambas voces son variantes que derivan de la misma raíz latina laudāre ‘alabar’ y son soluciones propias para evitar el innecesario anglicismo fake news.

Entre las más propuestas por los seguidores del Portal das Palabras aparece otra palabra patrimonial, lume. Procedente del latín lūmen, -ĭnis, donde significaba 'luz', 'resplandor', refleja la preocupación que generó en Galicia la ola de incendios forestales del pasado verano que, en un contexto de cambio climático, constata el agravamiento de un fenómeno con gran impacto para el territorio.

Mirando en clave universal, el público del Portal das Palabras destacó también en la primera fase de la campaña xenocidio, el término que se refiere a la "exterminación metódica de un grupo social por motivos étnicos, religiosos o políticos", y que cada vez más voces de la escena internacional emplean para designar la masacre que está perpetrando Israel en Gaza. Se forma a partir del griego xeno- 'pueblo' y el sufijoide de origen latino –cidio 'matar'.

Pero en 2025 no todo fue aciago. De vuelta a la tierra, la celebración del Día de las Letras Gallegas dedicado a la poesía popular oral y a las cantareiras, a las que se les dio la bienvenida anticipada convirtiéndolas en la Palabra del Año 2024, dejó un reguero de propuestas en la primera fase de la campaña. La más repetida fue foliada, "reunión nocturna de gente para divertirse, cantar y bailar" o "diversión bulliciosa en la que participa un grupo de personas", según recoge nuestro diccionario. El vocablo transmite así en siete letras lo mucho que gusta compartir en comunidad los versos centenarios creados por el pueblo a través de la música y la danza, y funciona también como una suerte de sinónimo del genérico fiesta.

Lo que ahora termina fue asimismo el Año Castelao. Al rianxeiro más universal remite la palabra retrinco, que el autor empleó en plural para titular el libro de relatos que publicó por primera vez en 1934. El Diccionario la define como "cada uno de los trozos que sobran de una cosa después de cortarla, en especial de una tela cuando se va a confeccionar una prenda de ropa", y también como "espacio muy breve de tiempo". Pero en la era de los reels y clips, retrinco bien podría emerger además como una alternativa propia para nombrar los fragmentos de realidad, verdadera o ficticia, que captan nuestra atención a través de las pantallas.