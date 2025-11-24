Xuventude na Onda reunirá en Santiago a Touriñán, Grande Amore y Mandayo entre otros

Durante dos jornadas, el evento Xuventude na Onda llevará al Centro Gaiás de Santiago de Compostela un completo programa de actividades —desde charlas, showcookings o talleres hasta torneos de Mario Kart y EA Sports 26— que contará con la presencia de nombres como Xosé Touriñán, David Perdomo, El Barroquista, Grande Amore, Paula Serras, Miguel Mandayo, Nere Rodríguez o Juan Sieira.

El encuentro, que tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre y está organizado por la Xunta de Galicia, busca ser un punto de encuentro entre entidades, empresas y gente joven para favorecer el diálogo y nuevas vías de colaboración con el objetivo de fomentar el desarrollo personal y profesional de la juventud universitaria gallega.

El programa incluye conciertos gratuitos, encuentros con artistas e influencers, espacios creativos y actuaciones de finalistas de Xuventude Crea 2025. Para facilitar la asistencia, habrá transporte gratuito desde A Coruña, Vigo, Ourense y también desde Santiago.

Programación

Durante las jornadas se llevará a cabo la creación de un mural a cargo de Mon Devane, conocido por su estilo hiperrealista y su representación de la cultura gallega. En este caso, su obra será un mural inspirado en el espíritu de Xuventude na Onda, el talento, la creatividad y la fuerza transformadora de la juventud.

El programa arrancará el viernes 28 con una ponencia inaugural de Xosé A. Touriñán, en la que explicará su experiencia como emprendedor y su trayectoria profesional hasta ser uno de los referentes de la cultura y el audiovisual de Galicia.

A continuación habrá una mesa redonda bajo el título Breaking Lab: a ciencia fóra de guión sobre el papel de las universidades gallegas en la innovación, la transferencia de conocimiento y el fomento del emprendimiento. Participarán Pablo Álvarez, directos del Centro de Investigación MestreLab; Karen Vilela Góñez, doctora en Química e investigadora; Julio Martínez Rumbo, biólogo y responsable de la aceleradora de CEAMSA; Uxía Fernández, cofundadora y directora científica de Aibor Biotech e Iria Varela, bióloga y CEO y fundadora de ODS Proteins.

El evento seguirá con una mesa diálogo entre empresa y universidad titulada A liga dos profesionais extraordinarios: da aprendizaxe ao impacto. En ella, Andrés Fernández, CEO de Grupo Zendal; Gonzalo Redondo, CEO de Televés; Josiño Pérez, experto en talento y María José Lombardía, vicerrectora de estudiantes y empreabilidad de la UDC, reflexionarán sobre los retos y oportunidades del mundo académico y productivo.

También el viernes habrá una ponencia de Javier Cebreiros, doctor en comunicación, divulgador y emprendedor social, bajo el título Fai cousas. Unha conferencia sobre comunicación e liderado para o emprendemento persoal. Luego habrá un taller con Carmen López, responsable de I+D+i de Balidea centrado en la inteligencia artificial, titulado IA Confidencial: Descubrindo os segredos da intelixencia artificial.

Otro taller será Pero que merda é isto? con El Barroquista, en el que se invita a revisar los prejuicios y romper con las ideas preconcebidas sobre el arte actual.

Asimismo, Alba Formoso, especialista en comunicación, oratoria y desarrollo personal impartirá el taller de oratoria Falar Wars: o lado luminoso da palabra. La primera jornada también contará con un espectáculo con los finalistas musicales de Xuventude Crea 2025, un torneo de Mario Kart, un monólogo de David Perdomo y un concierto de Gabriel Fandi.

Ya el sábado habrá un espectáculo con la final de Arte Urbana y la de Danza de Xuventude Crea 2025. También será el turno de los finalistas de la categoría de Literatura en Peaky Writers: historias con carácter.

En esta jornada, los influencers Miguel Mandayo, Nerea Rodríguez, Juan Sieira y Paula Serras ofrecerán una sesión de Q&A titulada Black Mirror: o outro lado das redes.

También habrá una ponencia de Carlos Fernández Guerra, director digital y de redes sociales de Iberdrola y ex CM de la Policía Nacional, titulada Misión Comunicar: do tuit viral ao cambio real. Otra ponencia, más interactiva, será Inside out 2.0: emocións tras as pantallas con Pepe y Lucas, cómicos y creadores de contenido.

Durante la segunda jornada se celebrará el showcooking Chef 007: cociña royales con Jano Loimil y Marcos Cerqueiro, chefs y maestros de cocina, así como un taller de graffiti en realidad virtual y otro de freestyle y hip hop, ambos con Ocionautas.

El sábado contará con otro torneo gaming, en este caso el EA Sports 26 y, para cerrar el evento, Grande Amore ofrecerá un concierto fusionando pop electrónico, punk y vanguardia gallega.