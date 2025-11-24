El ballet mágico de 'La Cenicienta' del Royal Ballet llega a los cines de Galicia este martes

Galicia se prepara para vivir una noche de cuento este martes 25 de noviembre, cuando el Royal Ballet estrenará en cines su espectacular producción de "La Cenicienta", firmada por el legendario coreógrafo Frederick Ashton.

La obra, filmada en directo en 2024, podrá verse a las 20:15 horas en salas de Santiago, A Coruña, Ferrol, Vigo y Lugo, en una proyección especial vía satélite desde Londres.

En la provincia de A Coruña, la cita llegará a Cinesa As Cancelas y Cines Compostela en Santiago, al Cines Cantones en A Coruña y al Dúplex Cinema en Ferrol.

En Pontevedra se proyectará en Yelmo Cines Vigo, Cines Tamberlick y Multicines Norte, mientras que Cines Cristal acogerá la función en Lugo. En total, más de 100 salas españolas emitirán esta joya del ballet clásico.

La producción cuenta con Fumi Kaneko y William Bracewell como Cenicienta y El Príncipe, protagonistas de una obra que regresó a los escenarios en 2023 tras una ausencia de más de una década.

La pieza luce una nueva atmósfera escénica construida por un equipo creativo galardonado con premios Óscar, Olivier y reconocimientos internacionales. Entre ellos destacan Tom Pye en el diseño de escenario, Alexandra Byrne en vestuario, David Finn en iluminación, Finn Ross en vídeo y Chris Fisher en efectos especiales.

Estrenada originalmente en 1948, la versión de Ashton del cuento de Charles Perrault fue un éxito inmediato y aún se considera uno de los grandes escaparates de su musicalidad, envuelta en la partitura eterna de Sergey Prokofiev. La producción actual, de 195 minutos, es una coproducción entre el Royal Ballet y el Ballet Nacional de Canadá, distribuida en España por Versión Digital.

La historia, pensada para emocionar a toda la familia, sigue a Cenicienta, atrapada en una vida gris al servicio de sus hermanastras, hasta que la aparición de una misteriosa desconocida la conduce a un mundo lleno de magia, hadas, estaciones que danzan y sueños que se cumplen en forma de carruaje de calabaza y amor verdadero.