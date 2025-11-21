Carmen V. Valiña recibe en A Coruña el Premio Narrativa Breve Repsol por su obra 'Illa de sangue'

La escritora coruñesa Carmen V. Valiña ha sido galardonada esta tarde en A Coruña con el Premio Narrativa Breve Repsol en Lengua Gallega gracias a su obra Illa de sangue.

La autora recibe 12.000 euros y la publicación de su novela por parte de la Editorial Galaxia, disponible ya en librerías.

El acto de entrega se celebró en la sede de la Fundación Paideia Galiza y estuvo presidido por Valentín García Gómez, secretario general de Política Lingüística; Natalia Barreiro, directora del Complejo Industrial de Repsol A Coruña; y Xosé Manuel Soutullo, director general de Editorial Galaxia.

También asistieron el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, los concejales de Cultura de A Coruña y Arteixo, Gonzalo Castro y Dolores Dubra, junto con miembros de la corporación de ambos ayuntamientos y diversas autoridades y representantes empresariales y socioculturales.

El acto finalizó con un recital del grupo de música tradicional Xiro, a cargo de Icia Kirk y Xan Pampin.

Illa de sangue, la obra ganadora de la XIX edición, destacó entre más de cuarenta originales inéditos por su intriga y su sorprendente final.

Fran Fernández Dávila, portavoz del jurado, valoró la capacidad de Valiña para construir un juego de espejos temporales, trasladando al lector de la posguerra y la represión a un presente convulso en la simbólica isla de San Simón.

La obra combina prosa finamente trabajada y tintes líricos, abriendo además la narrativa al misterio y la desesperación de sus protagonistas.