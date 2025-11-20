Un cuento infantil explica en A Coruña la esclerosis múltiple a los niños con la ayuda del Ratoncito Pérez

La Diputación da Coruña acaba de editar junto a la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM) el cuento infantil Emilio y la ciudad de los cables invisibles, una obra pensada para explicar la esclerosis múltiple de forma comprensible a los más pequeños.

En el relato, Emilio es un pequeño habitante subterráneo y ayudante del Ratoncito Pérez, encargado no solo de recoger dientes, sino también de acompañar a niñas y niños cuando algo les inquieta.

Su misión comienza cuando conoce a Sofía, preocupada por la enfermedad de su madre, y le explica que la esclerosis afecta a los "cables invisibles" del cuerpo, esos que ayudan a coordinar movimientos y sensaciones.

El cuento utiliza imágenes tiernas y comparaciones sencillas para mostrar cómo esta dolencia puede cambiar la vida sin ser visible, pero también para recordar que la comprensión, la paciencia y el cariño son formas de acompañar la enfermedad.

El libro subraya que "cuando conoces algo, ya no da tanto miedo" y pone el foco en la importancia de tener a alguien que ayude a iluminar el camino emocional.