El Palacio de Congresos de Galicia presenta su nueva agenda cultural en Santiago Turismo de Santiago

El Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia ha presentado su nueva agenda cultural para la temporada 2025-2026, en el marco de un desayuno informativo celebrado esta mañana en sus instalaciones.

La iniciativa marca el inicio de una nueva etapa orientada a abrir el recinto a la ciudadanía y convertirlo en un punto de encuentro cultural de referencia para Galicia y sus visitantes, complementando su reconocida trayectoria como referente para la celebración de congresos, ferias y encuentros profesionales.

Esta nueva línea de actuación forma parte de la estrategia de diversificación impulsada por Grupo Hotusa, que busca combinar la actividad congresual del Palacio con una programación cultural estable y para todos los públicos.

El objetivo es que el Palacio de Congresos se consolide como un espacio vivo y participativo, capaz de albergar propuestas musicales, teatrales y escénicas de primer nivel, y convertirse en un motor de dinamización turística y cultural para Santiago y para toda Galicia.

Una programación para todos los públicos

Esta mañana se ha avanzado la programación de los próximos meses y pronto se dará a conocer el resto de la agenda. Entre los primeros espectáculos confirmados para esta temporada destacan:

Harry Potter on Ice (16 de noviembre)

Los Gipsy Kings (21 de diciembre)

La Granja de Zenón (27 de diciembre)

ABBA The Experience (27 de diciembre)

Johann Strauss - Concierto de Año Nuevo (28 de diciembre)

El Cascanueces (2 de enero)

Ainhoa Arteta en concierto (4 de enero)

Concierto de Año Nuevo en Viena (8 de enero)

Otaku Sinfónico: La mejor música de anime y videojuegos (9 de enero)

Toon Story: Film Synphony Orchestra (10 de enero)

El lago de los cisnes. Tchaikovsky National Ballet (13 de enero)

Dj Symphonic & Royal Film Concert Orchestra (17 de enero)

Las guerreras de K-Pop (18 de enero)

Fórmula V: 55 años de éxitos (30 de enero)

James Rhodes Mania (8 de febrero)

Mentes peligrosas con Eva Hache, Galder Varas, JJ Vaqueros y Xosé A. Touriñán (21 de febrero)

De Mocedades a El Consorcio (13 de febrero)

La Traviata de Giuseppe Verdi. Ópera popular de Barcelona (21 de marzo)

El libro musical con Luli Pampín (12 de abril)

Don Quijote. Ballet de Catalunya (19 de abril)

La nueva programación combina grandes producciones internacionales con espectáculos familiares y clásicos, ofreciendo una propuesta cultural variada pensada para todos los públicos y especialmente atractiva durante los meses de invierno, cuando la oferta cultural en la ciudad es más limitada.

El nuevo plan para este espacio cultural contempla la colaboración con promotores externos y agentes del sector, con el objetivo de garantizar una programación amplia, sostenible y abierta a nuevas iniciativas.

El Palacio habilitará nuevos canales de comunicación para facilitar el acceso a la información sobre todos los eventos, incluyendo una web actualizada de manera permanente y una pantalla exterior en la que se mostrará la programación vigente.

Con esta apuesta, el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia, impulsado por Grupo Hotusa, refuerza su compromiso con la cultura y con el territorio, consolidándose como un espacio de referencia en la oferta cultural gallega y como un punto de conexión entre la ciudadanía y las artes.

Las entradas ya están disponibles en el canal oficial de venta: www.palaciosantiago.com.