Betanzos (A Coruña) acoge un encuentro literario con David Uclés, Ismael Ramos y Andrea Fernández Plata

El miércoles 12 de noviembre, la Librería Biblos de Betanzos acogerá un encuentro literario con los escritores David Uclés, Ismael Ramos y Andrea Fernández Plata. El evento, que arrancará a las 19:30 horas, forma parte del programa Un Torrente de Conversas de la Deputación y cuenta con entrada libre hasta completar aforo.

Los tres autores forman parte del jurado del XXXXVII Premio Torrente Ballester de Narrativa, que ese mismo miércoles por la mañana se reunirá en el Pazo de Mariñán para escoger las obras ganadoras en gallego y en castellano. Algunos de los premiados en ediciones anteriores son Manuel Rivas, Yolanda Castaño, Blanca Riestra, Agustín Fernández Paz, Gonzalo Hermo, Rosa Aneiros, Luisa Castro, Ignacio Martínez de Pisón, Marilar Aleixandre, Andrea Maceiras o Teresa Moure.

Por su parte, Un Torrente de Conversas llega este año a su cuarta edición. Nacida en 2021 como actividad paralela al Premio Torrente Ballester de Narrativa, invita al público lector a escuchar a escritores como Manuel Rivas e Ignacio Martínez de Pisón; Víctor Freixanes y Bibiana Candia; Ledicia Costas, Diego Ameixeiras y Cristina Sánchez-Andrade o Brais Lamela y María Sánchez.

En esta ocasión, la periodista Susana Pedreira moderará la conversación entre David Uclés, Ismael Ramos y Andrea Fernández Plata, que girará en torno a la palabra, la lengua y la literatura.