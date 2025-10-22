Una exposición conmemora en A Coruña el 250 aniversario del Arquivo do Reino de Galicia

Una exposición, que conmemora el 250 aniversario de la creación del Arquivo do Reino de Galicia, permitirá visitar en A Coruña un recorrido con 61 documentos y 16 objetos "singulares de la historia de Galicia desde 1775 hasta la actualidad". La muestra estará disponible hasta el día 30 de enero.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa y recoge Europa Press, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha asistido este miércoles a la inauguración, donde destacó el papel del Arquivo al "salvaguardar la historia gallega".

Se trata de una selección que proviene de los fondos públicos, privados y las colecciones del Arquivo do Reino de Galicia y que suponen una representación de los algo más de 550 que custodia a día de hoy.

Entre los objetos que contiene se encuentran expedientes judiciales y textos de fondos públicos vinculados a Hacienda, Gobierno Civil o a la Real Audiencia de Galicia. Además, se completa con fotografías estereoscópicas en visor, imágenes audiovisuales y otros documentos.

Durante su intervención, López Campos ha subrayado al Arquivo como "ejemplo de transmisión cultural, no solo por la conservación de documentos históricos, sino también por su labor divulgativa" e hizo hincapié en el servicio que presta a estudiosos como centro de documentación.

Asimismo, ha señalado el conselleiro, propuestas como la muestra permitirán al público "acercarse a sus fondos a través de una selección de piezas con las que descubrirán escritos que esconden curiosidades que ayudan a comprender acontecimientos pasados".