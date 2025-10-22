A Coruña celebra el Día de las Bibliotecas: visitas guiadas y una conferencia sobre la memoria obrera

El Concello da Coruña se suma a la celebración del Día de las Bibliotecas con un programa especial que destaca el valor de estos espacios como garantes del derecho a la cultura y al acceso a información veraz. Bajo el lema 'Contra la desinformación: bibliotecas', la campaña de este año reivindica el papel de las bibliotecas públicas como herramientas fundamentales en la lucha contra la desinformación y en el impulso de la alfabetización informacional y digital.

De esta manera, a través de las Bibliotecas Municipales, los coruñeses podrán participar en un calendario de visitas guiadas, muestras bibliográficas sobre libros censurados y otras actividades que visibilizan el trabajo diario de estos centros como puertas abiertas a la cultura.

Las visitas se realizarán en los siguientes centros, en los días y horarios señalados, sin necesidad de inscripción previa:

Biblioteca Fórum Metropolitano: martes 21, a las 17:00 horas

Biblioteca Sagrada Familia: miércoles 22, a las 12:00 horas

Biblioteca del Castrillón: miércoles 22, a las 18:00 horas

Biblioteca de Monte Alto: jueves 23, a las 12:00 horas

Biblioteca Durán Loriga: jueves 23, a las 17:30 horas

Punto de lectura de Mesoiro: viernes 24, a las 17:00 horas

Biblioteca de Estudios Locales: viernes 24, a las 12:00 horas

La participación en estas actividades podrá sellarse en un pasaporte bibliotecario que estará disponible en los mostradores de las bibliotecas. Las personas que completen el recorrido entre el 20 y el 31 de octubre recibirán un diploma de 'visitante top', y quien lo entregue primero en cada centro será obsequiado con una pequeña sorpresa.

Como acto central de la programación, el viernes 24 de octubre a las 19:00 horas, la Biblioteca de Estudios Locales acogerá la conferencia 'Cultura y movimiento obrero en A Coruña: La biblioteca del CES Germinal (1902–1936)', a cargo de los divulgadores Dani Palleiro y Paco Ascón, reconocidos por sus trabajos sobre la memoria histórica y el anarquismo en la ciudad.

El acto será presentado por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quien destacó esta iniciativa como "un ejercicio de memoria democrática y de reivindicación del papel transformador que tuvieron las bibliotecas populares en la historia de A Coruña". Castro señaló también que "recuperar la historia de la Biblioteca Germinal es una forma de rendir homenaje a las personas que creían en el poder de la cultura como herramienta de justicia social".

La Biblioteca Germinal fue fundada en 1903 por el Centro de Estudios Sociales Germinal, un colectivo de ideología anarquista. Llegó a contar con más de 8.000 volúmenes, centrados en temáticas prácticas y filosóficas, con especial atención a la formación de las clases trabajadoras. Su destrucción en 1936 durante la represión franquista la convirtió en un símbolo de la memoria cultural coruñesa, episodio recogido en la obra 'Os libros arden mal', de Manuel Rivas.