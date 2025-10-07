A Coruña conmemora los 150 años de la llegada del tren a la ciudad: fue el 10 de octubre de 1875

Un 10 de octubre de 1875, hace ya 150 años, el tren llegaba por primera vez a A Coruña. Para conmemorar el hito, un hecho trascendental para la ciudad, el Concello y el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses celebrará un programa de actividades divulgativas y culturales.

En las próximas semanas tendrán lugar diversos actos que profundizarán en el impacto de este medio de transporte en la ciudad, marcando un antes y un después en su desarrollo económico, social y urbano. Participarán en ellos expertos en historia, urbanismo y economía.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, destacó al respecto que "a chegada do tren marcou o inicio da modernización da cidade e a súa conexión coa Meseta, converténdose nun motor de transformación e progreso".

Ahora, 150 años después, la ciudad vive de nuevo un momento histórico con la construcción de la estación intermodal que previsiblemente estará terminada este año,

150 años de tren en A Coruña

El tramo entre Lugo y A Coruña fue el segundo en funcionar en Galicia, tras el que unía Santiago y Carril. Con su inauguración, A Coruña fue la primera ciudad gallega conectada por tren con el resto de la península. Hubo que esperar hasta 1883 para la comunicación con León y Palencia y a 1943 para unirse a Santiago.

En un comunicado, el Concello destaca que la historia de esta conexión está íntimamente ligada a figuras como Martínez Picabia, impulsor de la concesión inicial de la línea en 1857, y Celedonio de Uribe, ingeniero responsable del proyecto final que marcaría el trazado ferroviario que llegaría a la ciudad.