Dormir junto a tiburones será posible de nuevo en A Coruña: fechas e inscripción

Regresa a A Coruña la actividad Durmindo con tiburóns en el Aquarium Finisterrae de la mano del Concello y de la Asociación de Amigos da Casa das Ciencias. Las sesiones están dirigidas a niñas y niños de 10 y 11 años con talleres sobre la biología de los tiburones y la posibilidad de pasar una noche en la sala Nautilius del museo.

Así, habrá dos sesiones en octubre y noviembre. Serán concretamente en la noche del 24 al 25 de octubre y del 28 al 29 de noviembre, en ambos casos de 20:00 horas a 11:00 horas. En cada sesión se convocará un máximo de 20 plazas y es necesario inscribirse previamente en este formulario a partir del próximo lunes.

El Concello explica que tendrán preferencia los niños y niñas que no hayan participado en esta actividad previamente. El precio de la actividad es de 45 euros, excepto para miembros de la Asociación, en cuyo caso es de 20 euros.

Cada participante deberá llevar su saco de dormir, esterilla y neceser, además de su propia comida y utensilios.