Muere el catedrático de Historia del Arte Ramón Yzquierdo, experto en la Catedral de Santiago

El catedrático de Historia del Arte por la Universidade de A Coruña (UDC) Ramón Yzquierdo Perrín, experto en la Catedral de Santiago y arte medieval, ha fallecido este jueves a los 77 años.

Según informa Europa Press, este académico de la Real Academia de Belas Artes de Galicia fue director técnico del Museo de la Catedral de Santiago de Compostela, con trabajos sobre arquitectura románica o la reconstrucción del coro pétreo del Mestre Mateo junto al profesor Ramón Otero Túñez. Su investigación se centra en el románico y el protogótico.

Licenciado en Filosofía y Letras —sección de Historia por la Universidade de Santiago de Compostela en 1970—, entre 1970 y 1995 formó parte del Departamento de Historia del Arte de la USC.

En 1995 se trasladó como catedrático a la Universidade de A Coruña, con docencia en los Campus de Ferrol y A Coruña.

Perteneció a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y al Plenario del Consello da Cultura Galega, entre otros. También comisarió exposiciones, organizó y participó en congresos y reuniones científicas internacionales, nacionales y de otra índole, además de participar en recuperaciones de patrimonio y haber firmado numerosas publicaciones.

Este viernes, a las 12:00 horas, se celebrará una misa en la capilla de la Funeraria Apóstol Santiago. Tras ello, recibirá sepultura en el compostelano cementerio de Boisaca.