Carlos Blanco al desnudo en una charla con entrada libre en A Coruña este martes

El próximo 30 de septiembre a las 20:30 horas, el Centro Comercial Cuatro Caminos dará el pistoletazo de salida a la tercera edición de As Charlas do Xerión, un ciclo de encuentros que esta vez se abrirá con un invitado del mundo de las artes: Carlos Blanco, uno de los intérpretes más queridos y reconocidos de Galicia.

El evento tendrá lugar en la conocida Plaza del Pueblo del interior del centro comercial, situada frente a Gadis, y la entrada será gratuita hasta completar aforo. Se trata de la primera vez que las charlas son en este espacio, que puede quedarse como la sede permanente de esta tercera temporada.

Un cara a cara con referentes gallegos

As charlas do Xerión es una iniciativa del cantante y comunicador Jesús Suárez, y a lo largo de los últimos dos años han pasado por ellas personalidades coruñesas y gallegas como la actual alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, exregidores como Francisco Vázquez, Carlos Negreira o Xulio Ferreiro, leyendas del deportivismo como Lendoiro o personajes relevantes del mundo empresarial y social como Ignacio Rivera, Emma Lustres o Diego González Rivas.

Carlos Blanco es el primer invitado de una tercera temporada que promete elevar el listón aún más. Con más de tres décadas de trayectoria, Blanco ha dejado huella en cine, teatro y televisión. En la gran pantalla ha participado en producciones como El lápiz del carpintero, Heroína, Cargo, A praia dos afogados, Sei quen es o Rondallas, película que este mes se presenta en el Festival de San Sebastián. En televisión ha conquistado al público en series como Mareas Vivas, Fariña, Rapa, La Unidad o Los favoritos de Midas. Sobre los escenarios, ha acercado el humor y la reflexión a miles de espectadores gallegos con espectáculos como Somos criminais.

Pero su figura va más allá de la interpretación. Carlos Blanco se ha consolidado como un referente cultural en Galicia, gracias a su autenticidad, su cercanía y su capacidad para conectar con la gente, lo que lo convierte en un nombre imprescindible dentro y fuera de los escenarios.

La cita en Cuatro Caminos será una oportunidad para repasar su carrera profesional y, al mismo tiempo, descubrir su lado más personal en una conversación en la que se pondrá en valor su talento y su trayectoria vital.