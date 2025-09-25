Curtis (A Coruña) acoge en octubre un encuentro de creación colectiva de mujeres emigrantes

La Deputación da Coruña y Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo organiza en Curtis el encuentro Cartografías do Corpo Migrante: Arte, tenrura e memoria entre el 9 y el 12 de octubre. Esta iniciativa se desarrollará en el Centro Etnográfico Río Mandeo de Teixeiro y contará con la participación de 15 mujeres migradas, negras y racializadas.

Todas ellas compartirán un espacio de creación, autocuidado y memoria colectiva, según han explicado esta mañana la diputada de Igualdade e Dereitos Civís, Soledad Agra, y la coordinadora del proyecto Zinthia Álvarez.

"Queremos construir un espazo formativo, de coidado e expresión para un colectivo, o das mulleres migrantes, que sempre se representa como un valor unicamente para a produtividade e o sacrificio. Esta actividade supón un retiro espiritual e tamén de creación colectiva que permitirá o coidado, a reflexión, a escoita e a creación a mulleres que normalmente non poden parar no seu día a día para dedicar tempo a si mesmas", explicó la diputada.

Soledad Agra destacó que las participantes son mujeres que, en la mayor parte de los casos, sostienen los cuidados de la sociedad y sufren la precariedad laboral que supone el trabajo como empleadas en el hogar, invisibles a las demandas laborales y también aliadas en la lucha por la igualdad.

"Queremos mostrarnos como a terra de acollida que somos, Galiza é unha país de persoas que migran, desde fai centos de anos, por iso nós temos o deber moral de acoller e integrar as persoas que chegan de outros territorios escapando da violencia, da fame e da precariedade", añadió la diputada coruñesa.

Así, Agra reivindicó que no se puede permitir que el racismo y la aporofobia se normalicen en los discursos políticos" al mismo tiempo que mostró su apoyo a las mujeres emigrantes, especialmente a las que participan en las jornadas: "Queremos centrarnos nas que sofren máis porque atravesan distintas discriminacións: por migrantes, por mulleres, por ser de raza negra e por ter rasgos raciais diferentes aos da maioría da poboación autóctona".

Zinthia Álvarez, por su parte, explicó que el objetivo es poner en el centro la ternura y el cuidado como práctica política y artística. Así, la coordinadora del encuentro lo reivindicó como un espacio que históricamente le fue negado a las mujeres emigrantes y que ahora se construye desde la memoria y la resistencia.

El obradoiro incluye las siguientes actividades: