A Coruña celebrará Coruñart, la primera feria dedicada a las industrias culturales en la ciudad

El próximo 8 de noviembre, A Coruña celebrará su primera feria dedicada a las industrias culturales. Coruñart organizará su primera edición en la primera planta del mercado de San Agustín en el segundo sábado de noviembre, en un evento pensado como un "encontro aberto coa cultura".

La feria tiene dos públicos objetivo. Por una parte, se dirige a profesionales de las industrias culturales de la ciudad como un lugar de exposición y difusión de su trabajo y de encuentro. Podrán reservar los stands disponibles para dar a conocer sus obras o vender sus productos y podrán también adquirir una entrada al evento con pases para masterclasses y otras actividades.

Por otra parte, para el público general la entrada será gratuita. En este caso, las personas asistentes a la feria podrán conocer más en detalle trabajos audiovisuales, fotográficos, literarios o musicales, entre otros, de la mano de sus creadores.

En la presentación, celebrada esta mañana en el mercado de San Agustín, estuvo presente Diana Cabanas, concelleira de Emprego, Comercios e Mercados; además de los representantes de la organización Iria Mejuto, gestora cultural; María Nieto, escritora y comunicadora y Tomy Legido, director artístico del ciclo Elas son Artistas.

Durante el acto, la concelleira recalcó que esta feria nace para "convertir este espacio en un punto de encuentro para la cultura, la creatividad y, como no podía ser de otra forma, el talento local" además de como una oportunidad para "reivindicar la dimensión de la cultura como industria capaz de generar empleo, tejer redes profesionales y contribuir al crecimiento de la ciudad".

Por su parte, Iria Mejuto explicó que este proyecto busca cubrir una carencia dentro de la gestión cultural de la ciudad, creando un lugar para reunir a los profesionales del sector a través de una programación propia con charlas, reuniones y actividades específicas y otra para el público general, que podrá conocer e incluso adquirir las obras de los artistas.

Las disciplinas abarcan desde la danza hasta la escultura, pasando por la fotografía, el teatro o la pintura. "Nos gustaría que esta fuera la primera vez de muchas", añadió.

"Queremos que el público pueda conocer sus obras y generar esa demanda. Mezclaremos una parte profesional pura con una apertura al público general", subrayó María Nieto.

Tomy Legido agradeció, por su parte, la disposición del Concello por ceder un espacio público para que pueda "ser invadido pola cultura ese día". En su primera edición, Coruñart aspira a que "xente que non se coñece, ese día atope unha sinerxía de cara ao futuro. Con que dúas personas se coñezan ou dúas aprendan algo, xa damos un paso importante para comezar a andar e que medre, porque a cidade é un fervedoiro continúo de actividades culturais".