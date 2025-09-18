Ruedan una película sobre el atentado de Barcelona investigado por los gallegos Carretero y Lezcano

Barcelona es desde hoy jueves el escenario del rodaje de Cronos, una película dirigida por Fernando González Molina con guion de Alberto Marini basado en un trabajo de investigación de dos años realizado por los periodistas coruñeses Nacho Carretero y Arturo Lezcano.

Los dos profesionales gallegos, fundadores de la productora Ailalelo, indagaron sobre el atentado terrorista de agosto de 2017 en Las Ramblas de Barcelona. Su trabajo ha recogido testimonios reales de diferentes implicados en los hechos.

"Cuatro días interminables de confusión, tensión, dolor, frustración, rabia y confrontación política que acabaron con el abatimiento del último terrorista huido y muchas heridas abiertas", resume la sinopsis que acompaña el anuncio del comienzo del rodaje.

Cronos es una producción de Nostromo Pictures, Beta Fiction Spain y Hogar Producción AIE que dirige Fernando González Molina, firmante de, entre otras, Palmeras en la nieve y la trilogía de misterio compuesta por los títulos El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta.

En el reparto figuran, entre otros, Enric Auquer, Diana Gómez, Mónica López, Pablo Derqui e Israel Elejalde. Alberto Marini es también autor de los guiones de El desconocido, Fatum y El 47.

El rodaje, de ocho semanas, incluye diferentes localizaciones de Cataluña. El presupuesto supera los cinco millones de euros. En la producción han prestado apoyo las instituciones que participaron en el operativo del atentado terrorista, que afectó a otras localidades y solo en Barcelona dejó 15 muertos y más de 130 heridos.

El estreno de Cronos en salas de cine está previsto para 2026.

'Marbella' y Ailalelo

Cronos no es la primera investigación de los gallegos Nacho Carretero y Arturo Lezcano que se convierte en una producción audiovisual. Un reportaje sobre las mafias que operan en la localidad malagueña de Marbella fue en 2024 la base de la miniserie de televisión Marbella, también con guion de Marini.

Carretero es también autor del libro Fariña, que dio como resultado la serie del mismo título. Lezcano escribió Madrid, 1983. Ambos, naturales de A Coruña y Ferrol respectivamente, residen en la capital de España.

Hace cuatro años crearon Ailalelo, una productora con la que desarrollar series de televisión o películas apoyadas en trabajos de investigación.