Últimos días para visitar las exposiciones de Viñetas desde o Atlántico en A Coruña

A Coruña encara la recta final de la 28ª edición de Viñetas desde o Atlántico, que mantendrá abiertas sus exposiciones hasta finales de septiembre.

El emblemático salón del cómic, consolidado como una de las citas más destacadas del sector a nivel nacional e internacional, cierra así una edición que ha superado récords de asistencia y ha ampliado su presencia por toda la ciudad.

Las muestras de la sección Viñetas Expo se reparten entre salas municipales y espacios colaboradores, con propuestas que van desde la obra de Quino en "Quino na Música" y las aventuras de "Astro-Ratón y Bombillita" en Palexco, hasta la exposición colectiva "Viñetas y Decibeis" en el Quiosco Alfonso o "Wobbly" de Dave Cooper en la Casa Museo Picasso.

También destacan las creaciones de los premiados en los Castelao 2024 en la Sala de María Pita y las muestras en bibliotecas municipales y locales hosteleros, que permiten que la ciudad respire cómic en cada rincón.

Aunque la mayoría de las exposiciones permanecerán abiertas hasta el domingo 28 de septiembre, algunas como las de Palexco y el Fórum Metropolitano concluirán antes, el día 21.

Todas las muestras son de acceso gratuito, lo que ha favorecido una afluencia masiva durante el verano y especialmente en la semana grande del festival, celebrada en agosto, cuando más de 120.000 personas participaron en sus actividades, talleres, charlas y conciertos.

Viñetas desde o Atlántico cierra así un ciclo marcado por la expansión de su formato y por una respuesta del público que refuerza su posición como cita indispensable para los amantes de la banda diseñada.

Aunque las salas expositivas bajarán el telón a finales de mes, el festival mantendrá su actividad con nuevas propuestas en noviembre dentro de la sección Viñetas Inclusivas, prolongando la presencia del cómic en la agenda cultural coruñesa.