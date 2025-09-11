Rodrigo Cortés realza "el poder de la palabra" en A Coruña: "Leer no te hace ni mejor ni peor"

"Leer no te hace ni mejor, ni peor persona", se atrevió a responder Rodrigo Cortés a la primera pregunta lanzada por el público durante su charla en The MOP Talks celebrada esta tarde en A Coruña. Y aunque María Pombo afirmó a sus más de tres millones de seguidores de Instagram que "leer no te hace mejor persona", los presentes comprobaron que quizá no te haga mejor, pero sí demuestra "el poder que tienen las palabras".

"Poder construir mundos a través de las palabras es maravilloso", afirmó Cortés, escritor y director de cine, a su tocayo Rodrigo Fresán, también escritor y periodista. Ambos mantuvieron una conversación culta y entretenida este jueves en la Fundación Marta Ortega, en el muelle de Batería del puerto herculino.

No faltaron los elogios hacia Cortés, aunque el debate se animaba sobre todo cuando no estaba de acuerdo con Fresán, que intentaba encontrar sentido a sus ideas. "Veo que en tus obras casi siempre hay una persona perseguida", le dijo. Cortés respondió: "No se me apetece ni se me da bien autoanalizar el origen de las ideas. Que algo no tenga significado para ti y lo moldees no significa que sea arbitrario. Si tienen sentido es porque encajan".

De nuevo, insistió en el poder del lenguaje: "Tengo una confianza profunda en el lenguaje, no solo en la trama ni en que las ideas encajen. Creo en eso y no en la arbitrariedad de tener que colocar todo. Ahí está la capacidad de transmitir, de cautivar".

"No tengo demasiadas opiniones, pero sí tengo personajes que las tienen, y eso te desnuda" Rodrigo Cortés, Escritor, guionista, productor y director de cine

Fresán trató de relacionar su cine con su literatura: "Todos tus libros reclaman películas y tus películas reclaman libros". Cortés discrepó: "La magia del lenguaje, capaz de crear universos, llevado al cine no sería lo mismo. Sería una película de 16 horas".

Durante la conversación volvió a marcar la diferencia entre ambas disciplinas: en el cine, explicó, parte de un concepto; en la escritura, empieza a redactar sin saber muy bien adónde llegará. Entre sus obras se destacaron Luces rojas, que Fresán calificó como "obra maestra", y su último libro, La piedra blanda, una fábula gráfica creada junto a Tomás Hijo. El autor bromeó con que, solo por su portada y diseño, "me parece hasta barato".

The MOP Talks de Rodrigo Cortés Fundación MOP

Hubo también momentos más íntimos. "No tengo demasiadas opiniones, pero sí tengo personajes que las tienen, y eso te desnuda", confesó Cortés. "Aunque yo no conozco mi propio estilo, el estilo es la forma que el creador tiene de opinar".

El turno de preguntas finalizó con uno de los momentos más emotivos, cuando una joven le confesó que había leído muchas de sus obras a sus alumnos. El escritor lo recibió con una sonrisa amplia. Tras más de una hora de coloquio, Cortés firmó ejemplares a los asistentes, poniendo fin a una nueva cita de las MOP Talks, que ya han contado con invitados como C. Tangana.