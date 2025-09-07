La mansión gallega donde veraneaba Franco: de símbolo franquista a un ejemplo de lucha ciudadana

Es posible que junto al Valle de los Caídos y el Palacio del Pardo, el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña) sea uno de los principales iconos patrimoniales que se asocian con la imagen del dictador Francisco Franco. Pero antes de ser la residencia de verano del Caudillo, tuvo una larga historia con la escritora Emilia Pardo Bazán.

"Símbolo da memoria histórica, política e cultural dos últimos séculos da Galiza", así definen a los siglos de historia del Pazo de Meirás en su web. Este imponente palacio se construyó en 1893 por orden de Emilia Pardo Bazán, una mujer adelantada a su tiempo.

La familia Pardo Bazán y el origen del Pazo de Meirás

Pazo de Meirás

El actual Pazo de Meirás fue mandado construir por Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, concretamente en 1893, en el municipio coruñés de Sada. Aunque sus torres cuadradas y almenadas parecen de una época anterior, el edifico actual es de estilo romántico.

Durante años, Pardo Bazán convirtió el pazo en su refugio personal y en un centro de actividad cultural al que acudían con frecuencia miembros de la alta aristocracia y figuras relevantes de las letras. Banquetes, tertulias y reuniones intelectuales eran parte de la vida cotidiana del lugar.

Tras la muerte de la escritora en 1921, el destino del pazo señorial cambió por completo. Sus herederos lo cedieron a la Compañía de Jesús, aunque esta donación ha sido objeto de varias sospechas y disputas con el paso del tiempo.

Años después, ya en plena Guerra Civil y con Galicia sublevada a las tropas falangistas, el pazo fue objeto de atención por parte del poder político.

El gobernador civil de A Coruña, Julio Muñoz Aguilar, y el influyente banquero Pedro Barrié de la Maza, organizaron la "Junta pro Pazo del Caudillo", una colecta para restaurar el edificio y ponerlo a disposición del futuro dictador Francisco Franco, y su mujer Carmen Polo, para su utilización como residencia veraniega.

Residencia estival de Franco

Finalizada la Guerra Civil, el Pazo de Meirás se consolidó como residencia de verano del jefe del Estado Español, Francisco Franco, uso que mantuvo hasta su fallecimiento en 1975.

Al ser utilizado por el dictador como residencia oficial estival, adquirió una función política, de explicación de la naturaleza del franquismo y de la represión.

Durante el régimen franquista, el pazo sufrió importantes transformaciones para adaptarlo a su nueva función. El conjunto arquitectónico fue "dignificado" para reflejar el estatus del dictador. Se construyeron nuevos torreones con estética neomedieval y la fortificación del perímetro con muros.

Las Torres de Meirás pasaron a llamarse Pazo de Meirás, nombre más acorde a la residencia de un jefe de Estado. Los jardines, que en los años de Pardo Bazán reflejaban un estilo romántico, fueron rediseñados con un toque más sobrio.

La historia reciente del Pazo de Meirás

Pazo de Meirás es.wikipedia.org

El Pazo de Meirás fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2008, pese a la oposición de los Franco. Tal y como marca la ley, debe exhibirse al público durante, al menos, 4 días al mes.

Hubo que esperar hasta el 25 de marzo del 2011. Ese día, se abrieron por primera vez al público las puertas de Meirás.

El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, tras una demanda presentada por Abogacía del Estado, sentenció que el Pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la donación personal del mismo Franco a su familia.

Así, desde el 10 de diciembre de 2020, dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado.

El pasado miércoles 3 de septiembre de 2025, el Pazo de Meirás ha sido declarado Lugar de Memoria Democrática.