Arranca en A Coruña la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Ya es un clásico del mes de agosto en A Coruña. Tras la Feria del Libro, concluida el pasado domingo, llega una nueva cita para los amantes de la lectura: La Feira do Libro Antigo e de Ocasión, que este año llega a su edición número 34.

Este jueves, 14 de agosto, las casetas situadas en los Jardines de Méndez Núñez volvían a abrir sus puertas al público hasta el domingo 31 de agosto. En total, serán más de dos semanas en las que los aficionados a los libros podrán encontrar clásicos perdidos o grandes ejemplares de segunda o tercera mano y a precios asequibles.

La feria reúne cada año a librerías de toda España que siempre tienen alguna sorpresa que ofrecer, entre ellas destaca la presencia de varias de Galicia.

El horario de este año será el mismo que en las últimas ediciones: las casetas abrirán de 10:00 a 14:00 horas por la mañana, y de 17:00 a 22:00 horas en horario de tarde y noche, durante todos los días de la feria.