La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión llega a A Coruña este jueves 14 hasta final de mes

Las tradiciones están para cumplirlas y mantenerlas, y el verano coruñés dará esta semana el relevo a la Feria del Libro con una nueva cita para los amantes de la palabra escrita: La Feira do Libro Antigo e de Ocasión, que este año llega a su edición número 34.

La nueva feria del libro de ocasión abrirá sus puertas esta misma semana, el jueves 14 de agosto, y estará abierta y en funcionamiento en los Jardines de Méndez Núñez hasta el domingo 31 de agosto. Serán más de dos semanas en las que los aficionados a los libros podrán encontrar clásicos perdidos o grandes ejemplares de segunda o tercera mano y a un precio más asequible.

La feria reúne cada año a librerías de toda España que siempre tienen alguna sorpresa que ofrecer, entre ellas varias de Galicia.

El horario de este año será el mismo que en las últimas ediciones: las casetas abrirán de 10:00 a 14:00 horas por la mañana, y de 17:00 a 22:00 horas en horario de tarde y noche, durante todos los días de la feria.