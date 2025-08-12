A Coruña estrena una figura de Mafalda como parte de Viñetas desde o Atlántico

A Coruña estrena una figura de Mafalda a tamaño real como parte de Viñetas desde o Atlántico Quincemil

Desde este martes, 12 de agosto, el Salón Internacional do Cómic da Coruña, 'Viñetas desde o Atlántico', suma una nueva pieza a su colección de figuras repartidas por el centro de la ciudad: la de Mafalda.

La icónica niña creada por el dibujante argentino Quino puede visitarse a la entrada de la exposición Quino na música, en el Palexco. La alcaldesa, Inés Rey, fue la encargada de descubrir la figura, junto a su autor, Fernando Palacio, y el director del salón, Manel Cráneo.

La escultura representa a Mafalda a escala real, con su característico vestido rojo y el inconfundible lazo en el pelo.

La muestra Quino na música, abierta hasta el 21 de septiembre, profundiza en la faceta musical del autor argentino a través de más de un centenar de piezas originales, que recorren desde sus primeros trabajos en los años cincuenta hasta sus últimas obras en la década de los noventa. La exposición está dividida en varias secciones:

El humor y la musicalidad de sus personajes, como Mafalda y Guille, que expresan sus ideas a través de la música o revelan gustos musicales que reflejan tensiones sociales y generacionales

Referencias musicales en sus obras. A través de partituras, instrumentos y letras de canciones, Quino construye situaciones que dialogan con el contexto cultural de Argentina y del mundo

Música y política. La exposición destaca también las viñetas en las que la música se utiliza como vehículo de crítica, resistencia o conciencia social

. La exposición destaca también las viñetas en las que la música se utiliza como vehículo de crítica, resistencia o conciencia social Colaboraciones artísticas. Se incluye una sección de materiales audiovisuales y documentos que ilustran las colaboraciones de Quino con músicos y artistas a lo largo de su carrera

Los ciudadanos podrán, además, aprovechar su visita para sacarse fotos 3D con Mafalda y Astro Ratón gracias a un escáner de última generación ScanMeNow. Este aparato cuenta con 120 cámaras y reproduce fotos tridimensionales que los asistentes pueden descargar a través de un cógido QR.