El cambio de ubicación no castiga a la Feria del Libro de A Coruña
La Federación de Librarías de Galicia hace una valoración positiva de los 10 días de evento con actividades que llegaron a superar el aforo previsto
Te puede interesar: La Feria del Libro de A Coruña se consolida como una oportunidad de "acercar el libro físico a la gente"
Actividades para todas las edades, firmas con autores y autoras y muchos libros. La Feria del Libro de A Coruña llega este domingo a su última jornada en su 54ª edición después de 10 días en los jardines de Méndez Núñez.
Las primeras valoraciones de la Federación de Librarías de Galicia son positivas pese al cambio de ubicación al que tuvieron que hacer frente este año debido a las obras en los Cantones.
"Estamos moi satisfeitos coa acollida ca Feira do Libro da Coruña 2025 tivo entre a comunidade lectora. A nova ubicación foi ben acollida polo público, a afluencia de lectores e lectoras foi moi similar á de anos anteriores", afirman, a falta de tener los datos finales.
En este sentido, aseguran que "o esforzo extraordinario realizado tanto pola directiva da Federación e a equipa de programación das feiras como polas propias librarías para ofrecer unha programación de charlas, actividades, presentacións e sinaturas atractiva foi clave para manter á comunidade lectora atenta, chegando incluso varias das actividades programadas a superar enormemente o aforo previsto".