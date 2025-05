La cuarta edición del Ciclo Mestre Mateo recorrerá desde este viernes la provincia de A Coruña

El circuito de cine gallego Ciclo Mestre Mateo arranca este viernes su cuarta edición en la provincia de A Coruña con varias novedades. Los ayuntamientos de Betanzos, Boiro, Cedeira, Cerceda, Valdoviño y Vimianzo proyectarán las producciones finalistas en las categorías de largometraje y documental de los XXIII Premios Mestre Mateo.

En el acto de presentación celebrado esta mañana, la diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividade González, y la vocal de la Academia Galega do Audiovisual, Alba Gallego, dieron a conocer las novedades de la muestra. González destacó la importancia de seguir apoyando este tipo de iniciativas que "llegan a lugares donde no existen grandes pantallas", con el objetivo de "hacer de la cultura un espacio accesible". Por su parte, Gallego subrayó "la importancia de que el cine gallego llegue a todos los rincones del país, especialmente a aquellas localidades que no cuentan con una programación audiovisual estable".

Este año forman parte del Ciclo Mestre Mateo los largometrajes As Neves, de Sonia Méndez; Xustiza artificial, de Simón Casal; Honeymoon, de Enrique Otero; + Cuñados, de Luis Avilés; y los documentales Filmei paxaros voando, de Zeltia Outeiriño; Salvaxe, salvaxe, de Emilio Fonseca; Aurora, de Area Erina; y Prefiro condenarme, de Margarita Ledo.

Además, con el apoyo de la Secretaría Xeral da Emigración, el ciclo llevará lo mejor del cine gallego del último año a centros culturales fuera de Galicia, acercando el audiovisual gallego a las comunidades emigradas. La iniciativa cuenta además con el respaldo de las diputaciones provinciales y AGADIC.