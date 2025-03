La gallega Sibila Freijo: 'Me descubrieron como escritora como descubren a las modelos rusas'

Sibila Freijo nació en A Coruña en 1972. En su trayectoria como periodista, escribió a lo largo de 20 años el exitoso blog Sexo en Chamberí. Un blog que la llevó a ser descubierta por una editora que le ofreció su primer contrato editorial. Tras una propuesta que llegó antes de empezar la propia novela, debutó en 2017 con Lo que no sabía de mí. Con su novela autobiográfica La sal, Sibila dejó atrás la literatura erótica, un género al que no descarta volver.

Desde Quincemil hemos hablado con ella para conocer todos los detalles de su último libro Señora lo será tu puta madre que ha venido a presentar esta semana en las librerías de las cuatro provincias gallegas.

¿Por qué empizas a escribir?

Siempre he escrito, escribo relatos desde siempre. Además, durante 20 años escribía en mi blog Sexo en Chamberí, y entonces una editora lo vio y me contactó hace 8 años, proponiéndome escribir una novela, que era el sueño de mi vida. Ahí empezó mi carrera como escritora, que era además mi sueño.

Me propusieron una novela erótica, y yo no me sentía capaz de escribir ese género, pero no me eché atrás. Me descubrieron como escritora como descubren a las modelos rusas que un agente ve en un supermercado. Pero no podemos obviar que he sentido constante durante 20 años con aquel blog, y después tiré adelante con lo que me proponían, aunque me sentía insegura.

Una vez ya publicada, pude redirigir mi carrera como escritora hacia otro lado... Con mi libro La Sal, que es una novela con un componente autibiográfico muy grande.

¿Cómo fue el proceso para cambiar de género?

Me vi obligada a cambiar de editorial, ya que la primeira con la que publiqué consideraba que ya estaba encasillada en un género, y no le interesaba. Me ficharon en Planeta, para ese otro libro.

¿De dónde nace la historia Señora lo será tu puta madre?

Me propuse hacer una historia sobre la menopausia, las crisis de identidad y sobre las dificultades que afrontamos las mujeres. Es la primera novela que trata el tema de la menopausia, por lo que me interesaba ser la primera en sacarlo porque hay una necesidad de empezar a hablar de esto. Nos venden muchas cosas (cremas, suplementos o terapias) para esta etapa específica, pero yo quería hablar de ello desde la perspectiva de cómo nos sentimos verdaderamente las mujeres.

¿En cuánto tiempo escribiste el libro?

Siete meses, fue en poco tiempo, porque queríamos que saliese en este momento en que el tema de la menopausia está en boca de la gente.

¿Cuáles son tus referentes?

Joan Didion, Anie Ernaux, Marguerite Duras, Simone de Beavoir, Deborah Lewis... A todas ellas las he leído mucho para poder construír esta historia de mujeres.

¿Cómo es tu proceso de escritura?

En cuanto a la metodología, me dejo llevar: pocas veces sé lo que va a sucederle a los personajes. Me siento a escribir y me sale solo, pero no sé lo que voy a escribir mañana. Por otra parte, intento empaparme de películas y libros que me metan en el mundo.

Antes hablábamos de escritoras, pero ¿qué libros y películas han sido importantes en este proceso?

Una casa propia de Deborah Levi, No me gusta mi cuello ni me acuerdo de nada de Nora Ephron y, en cuanto a películas, me quedaría con Tomates verdes fritos (dirigida por Jon Avnet y escrita por Fannie Flagg y Carol Sobieski).

¿Cómo son tus personajes?

Hay tres personajes principales. Una de ellas está teniendo todos los síntomas de la menopausia juntos y ella vive una vida clásica cuidando a su hija adolescente, a una madre moribundio de la que también se hace cargo y con un marido que es un mueble, todo esto al tiempo que pasa por un momento tan complicado. Es, lo que yo llamo, una "mujer sandwich", porque le dan por todos lados.

Luego está la otra hermana que es una persona viajera, resuelta y con una vida profesional exitosa y que cree que lo de la menopausia no le va a pasar a ella porque se machaca en el gimnasia, hace ayuno intermitente y encadena un amante con otro en una huída hacia adelante.

Y luego está la madre a la que conocemos por un flashback hacia los años 90. Ella es una catedrática de arte atrapada en un matrimonio muy infeliz y que por motivos de la vida hace un viaje a Perú... y le pasan cosas.

Entonces, el tema principal es esa entrada de tus personajes en la menopausia pero, sin embargo, a través de ellas alcanzas otros muchos temas que atañen a la vida de las mujeres.

Sí, como la familia, las contradicciones con la maternidad, el sexo en la menopausia, las relaciones tóxicas entre madres e hijas, los problemas de sexualidad en los hombres o las ETS en personas mayores... Son muchos temas.

¿Y cómo es soltar los personajes cuando el libro ya se publica?

Es rarísimo, porque quieres saber lo que les sucede a eses personajes. Yo misma quiero saberlo... Las siento vivas. Además, hay un poco de mí en todas ellas, por lo que es algo muy personal.

Pocas veces sé lo que va a sucederle a los personajes. Me siento a escribir y me dejo llevar, pero mañana ya no sé lo que va a sucederles.

¿Cómo te has metido en los diferentes personajes?

Los personajes sienten diferente, hablan distinto... Mi técnica ha sido ir una a una, conociéndolas de manera individual y, cuando ya sabía como eran, las junté. Llegué al punto en que reconocía a mis personajes en personas que veía por la calle. Es un proceso muy interesante.

Me ha parecido interesante lo que has dicho sobre esa querencia de saber más de las personajes que tú misma has creado una vez ya está el libro publicado.

Sí, me gustaría hacer una serie. Una historia de mujeres que seguir a través de diferentes libros.

¿Y escribirás una segunda parte de la novela?

Ojalá, me encantaría... Eso significa que ha ido bien en el mercado.