Hasta 17 espectáculos optan a los Premios de Teatro María Casares que se celebrarán en A Coruña

Los Premios de Teatro María Casares llegan a su 24ª edición en la que hasta 17 espectáculos competiran como finalistas en las 16 categorías. La gala se celebrará este año en A Coruña, en el Teatro Rosalía de Castro el jueves 3 de abril.

Concello de A Coruña Guía del Carnaval 2025 en A Coruña: todos los detalles día a día

El anuncio se produjo este martes en un acto en Santiago de Compostela, en el marco de la tradicional Fiesta de Finalistas en el Auditorio de Galicia.

Conducido por la actriz Sheyla Fariña, tal y como informa Europa Press, el acto ha contado con la asistencia de Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic); la diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividad González; y el director territorial de la Zona Noroeste de la SGAE, Miguel Diéguez, que han participado en el evento en calidad de representantes de las instituciones que patrocinan los galardones del teatro gallego, organizados por la Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG).

Los finalistas

El espectáculo O dragón de ouro, de Sarabela Teatro, ha alcanzado catorce nominaciones (espectáculo, dirección, dirección de movimiento, actriz protagonista, actriz secundaria, actor secundario por partida dupla, actor protagonista, adaptación- traducción, iluminación, espacio sonoro, espacio escénico, vestuario y maquillaje).

Por su parte, Iribarne, de ButacaZero cuenta con doce finalistas (espectáculo, dirección, dirección de movimiento, actriz protagonista por partida dupla, actor protagonista por partida dupla, texto original, iluminación, espacio escénico, espacio sonoro y vestuario).

Estos dos montajes se disputarán el premio al mejor espectáculo junto a Go Home!, montaje de Etiqueta Negra que es finalista únicamente en esta categoría.

Dos obras aspiran a cuatro Premios María Casares: Os actos e as profecías, del Centro Dramático Galego, y As gardiás ou o nó do tecelán, de Teatro de Ningures.

La primera de ellas opta a los galardones de dirección, espacio escénico, vestuario y maquillaje. Por su parte, la obra con la que regresó a los escenarios Teatro de Ningures es finalista en las categorías de dirección, adaptación-traducción y actriz secundaria por partida dupla.

Los cinco siguientes montajes aspiran la dos premios cada una: Monstros, de Produccións Teatráis Excéntricas (texto original y espectáculo infantil); Eu, Fraude!, de Paula Pier (Iluminación y espacio sonoro); O mundo está roto pero pódese camiñar, de Contraproducións (adaptación-traducción y espectáculo infantil), y Pum! Pum! Quen hai?, de Ártika Cía (espectáculo infantil y maquillaje) y No pasarán, también de Ártika, vestuario y texto original.

Nada se sabe, coprodución de Culturactiva con el Centro Dramático Galego, aspira a un galardón (vestuario), como también Apaga o Candil, de Contraproducións (actor secundario); Sobre o extravío ou a arte de perderse, de Furia Sotelo (dirección de movimiento) y Rogelio III (La fête), de Assircópatas, que se disputará el premio al mejor espectáculo infantil con los ya citados Monstros, O mundo está roto pero pódese camiñar e Pum! Pum! Quen hai?

Por último, tres obras son finalistas en el apartado de espectáculo de títeres: Os contos do Lobicán, de Redrum Teatro; Moby Dick, de Pedras de Cartón, e Gaia Baba, a meiga, de Nauta Teatro.